ФОТОФАКТ. Как выглядит яркий хамелеон, которого установят к Евровидению возле МВЦ

Сегодня, 12:57

Внутрь арт-инсталляции поместили бутылку с пожеланиями на будущее

 

ФОТОФАКТ. Как выглядит яркий хамелеон, которого установят к Евровидению возле МВЦ

Хамелеон, которого собираются установить в киевском парке возле МВЦ после 20 апреля, сделан из шишек из парка Победы. Об это "Сегодня" рассказал директор КП УЗН Днепровского района Евгений Ковшун.

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"Внутри он пустой, разве что мы туда поставили бутылку с пожеланиями на будущее", – отметил он.

Напомним, работники Днепровского управления зеленого хозяйства в Киеве подготовили одну из необычных арт-инсталляций из шишек и можжевельника под названием "Хамелеон". Ящерицу, сидящую на дереве, в ближайшее время установят возле МВЦ на Броварском проспекте, где в мае пройдет Евровидение-2017.
Евровидение, хамелеон, Евровидение-2017, МВЦ
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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