ФОТОФАКТ. Как выглядит яркий хамелеон, которого установят к Евровидению возле МВЦ

Хамелеон, которого собираются установить в киевском парке возле МВЦ после 20 апреля, сделан из шишек из парка Победы. Об это "Сегодня" рассказал директор КП УЗН Днепровского района Евгений Ковшун.

"Внутри он пустой, разве что мы туда поставили бутылку с пожеланиями на будущее", – отметил он.

Напомним, работники Днепровского управления зеленого хозяйства в Киеве подготовили одну из необычных арт-инсталляций из шишек и можжевельника под названием "Хамелеон". Ящерицу, сидящую на дереве, в ближайшее время установят возле МВЦ на Броварском проспекте, где в мае пройдет Евровидение-2017.