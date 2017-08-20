Какую квартплату будут платить киевляне после резкого подорожания

Стоимость квартплаты зависит от площади квартиры. К примеру, собственникам квартиры в 30 квадратов в Киеве до повышения приходилось платить в среднем 94,2 гривни, а после повышения – 174 гривни до 20-го числа и 192 гривни – после. Владельцы квартиры в 70 квадратов до повышения квартплаты платили 220 гривен, а после повышения заплатят уже около 400 гривен (или 448 гривен, если заплатить после 20-го числа).

Отметим, субсидия покрывает, в том числе, расходы на обслуживание дома и придомовой территории. Правда, в столице самые высокие в Украине средние пенсии и зарплаты, поэтому "скидку" здесь оформили всего 20% домохозяйств. Остальные 80% киевлян платят за коммуналку полную цену.

Единственный способ платить за квартплату меньше – создать ОСМД и выбирать ту управляющую компания, которая предлагает более выгодные цены. Правда, как говорит Юлия Грамотная, у частных ЖЭКов тарифы даже выше коммунальных – больше восьми гривен за квадратный метр. Кроме того, по действующему закону жильцы многоэтажки могут объединиться и сами управлять своим домом – нанять дворника, слесаря, заключить договор на вывоз мусора и копить деньги на капитальные и аварийные ремонты.

Дом может принять решение, что услуги дворника они оплачивать не будут. Тогда из тарифа эту составляющую исключит, правда, содержать дом и территорию вокруг него все равно придется. Жильцы будут вынуждены или же убирать самостоятельно, или нанять дворника за свой счет. "В ОСМД существуют взносы, которые согласовываются на общем собрании, после предоставления Правлением ОСМД на обсуждение собственников сметы расходов. То есть собственники квартир и нежилых помещений в доме сами выбирают за что и сколько они готовы платить. Государственные органы не имеют права вмешиваться в деятельность ОСМД", – пояснила начальник управления развития ЖКХ департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

Напомним, это не единственное подорожание коммунальных услуг. В конце мая также подорожала холодная и горячая вода в некоторых городах Украины. Тариф на водоснабжение каждое предприятие рассчитывает для себя самостоятельно. В стоимость услуги входят зарплаты, электроэнергия (с ее помощью работают насосы), ремонт, налоги, амортизация и т.д. Тариф "Киевводоканала" вырос с 13,77 до 15,79 гривен за куб.