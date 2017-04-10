Киев готовится к пляжному сезону: как чистят дно в водоемах

Безопасных пляжей в столице станет больше. По крайней мере, так обещает киевская власть и хвастается купленным специальным устройством – эхолотом. Он, говорят, поможет быстро и точно обследовать дно.

Рабочее утро Виктора Титова начинается с обследования дна Днепра. Вскоре откроется пляжный сезон, надо успеть убрать из воды лишнее. "Вот видете отметочку с левой стороны? Это что-то под водой", – объясняет он работу локатора.

Обследовать каждый метр реки в мутной воде до сих пор приходилось водолазам. Теперь дно "рассматривает" точный прибор. "Это обыкновенная система локации, зондирующий сигнал пошел из антенны, отраженный сигнал приняли. Обрабатывается и высвечивается все на экране – все, что находится влево метров на пятнадцать-двадцать", – рассказал Виктор Титов, инженер-механик спасательной службы КП "Плесо".

На экране маленькая отметка в воде – опасность для отдыхающих. Благодаря гидролокатору можно увидеть резкие перепады глубины в Днепре, дальше спасатели обозначают такие места специальными буями, чтобы предупредить об опасности.

Ежегодно водолазы достают из Днепра старые колеса, куски деревьев, камни, бытовую технику и школьные парты. Гибнут люди даже из-за обычных водорослей. "Здесь, видимо, остались водоросли с прошлого года. Ребята находили людей, которые запутывались в них, начинали руками-ногами бултыхать и не могли выбраться из воды", – говорит Виктор Титов, инженер-механик спасательной службы КП "Плесо".

О гидролокаторе стоимостью сто тысяч гривен водолазы мечтали не один год. Ведь после зимы работы под водой немало. "У нас в Киеве – более пяти сотен водоемов и река Днепр. Надо знать акватории, глубине, течение, которое меняется, что-то затонет", – объясняет Сергей Бородавка, начальник спасательно -водолазный станции.

Благодаря оперативному и точному обследованию Днепра в столице планируют открыть больше новых пляжей уже этим летом.