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Киев всю ночь чистили от снега 2,5 сотни специальных машин http://www.segodnya.ua/img/article/7861/50_main.1483780742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/50_tn.1483780742.jpg Коммуналка Водителей просят не оставлять авто на обочинах  

Киев всю ночь чистили от снега 2,5 сотни специальных машин

Сегодня, 11:18

Водителей просят не оставлять авто на обочинах

 

Киев всю ночь чистили от последствий снегопада. Фото: kievcity.gov.ua
Киев всю ночь чистили от последствий снегопада. Фото: kievcity.gov.ua

В течение всей ночи 7 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" без остановки расчищали улицы и дороги столицы от снега. Так, 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада по ручной уборке в течение ночи убирали улично-дорожную сеть Киева от последствий снегопада.

Кроме того, 85 снегоочистительных машин, 96 солеразбрасывателей, 57 тракторов со специальным оборудованием и другая снегоуборочная техника "Киевавтодора" без остановки расчищали от снега магистрали, мосты, путепроводы и тротуары.

21 бригада по ручной уборке ночью убирала остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши и тротуары в местах, где не может работать крупногабаритная техника.

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Фото: kievcity.gov.ua

Сейчас работы по очистке улиц и дорог столицы от снега продолжаются.

КК "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Водителей также просят быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
техника, снег, мосты, снегопад, киевавтодор, тротуары
Источник:

"Сегодня"

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