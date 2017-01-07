Киев всю ночь чистили от снега 2,5 сотни специальных машин

В течение всей ночи 7 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" без остановки расчищали улицы и дороги столицы от снега. Так, 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада по ручной уборке в течение ночи убирали улично-дорожную сеть Киева от последствий снегопада.

Кроме того, 85 снегоочистительных машин, 96 солеразбрасывателей, 57 тракторов со специальным оборудованием и другая снегоуборочная техника "Киевавтодора" без остановки расчищали от снега магистрали, мосты, путепроводы и тротуары.

21 бригада по ручной уборке ночью убирала остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам, лестничные марши и тротуары в местах, где не может работать крупногабаритная техника.

Фото: kievcity.gov.ua

Сейчас работы по очистке улиц и дорог столицы от снега продолжаются.

КК "Киевавтодор" обращается к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться личным авто, а отдать предпочтение общественному транспорту. Водителей также просят быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.