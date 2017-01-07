Киевляне массово жалуются на холод в квартирах

Многие жители столицы жалуются на то, что в их квартирах очень холодно – температура не поднимается до 18 градусов тепла, предусмотренных по санитарным нормам.

"С начала отопительного сезона и до сих пор батареи едва теплые, температура в угловой квартире около 17 градусов в теплую погоду, при морозной погоде – от 13 до 16 градусов", – жалуются жители дома по адресу проспект Глушкова, 16.

"В квартире температура упала ниже 18С. В квартире проживает ребенок. Батареи еле теплые", – сообщают киевляне из дома на проспекте Правды, 72.

В центре столицы, на Госпитальной, 2 тоже недовольны качеством отопления. "Прошу вызвать представителей ЖЭКа для замера температуры в квартире, и составить акт, на основании которого проводится перерасчет стоимости отопления", – говорится в сообщении на сайте 1551.

16,5 градусов в квартире на Борщаговской, 46/1 (Соломенский район)

Некоторым киевлянам не повезло еще больше. "У нас до сих пор нет отопления и горячей воды, за окном -17, в квартире уже сутки работает обогреватель. На кухонном окне – лед", – пишет Марина Ситник в Facebook. Через несколько часов девушка отметила, что горячая вода в квартире появилась, а отопления до сих пор нет. "На чердаке замерзли трубы, и коммунальщики уже несколько часов подряд ничего не могут с ними сделать", – написала она.

Между тем, температура в Киеве сегодня составляет 15-17° мороза. Сложные погодные условия сохранятся в столице и 8 января. Так, завтра днем ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см. Температура 11-13° мороза.