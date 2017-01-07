Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Коммуналка
Киевляне массово жалуются на холод в квартирах http://www.segodnya.ua/img/article/7862/11_main.1483800210.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/11_tn.1483800210.jpg Коммуналка В некоторых квартирах вообще нет отопления  

Киевляне массово жалуются на холод в квартирах

Сегодня, 16:46

В некоторых квартирах вообще нет отопления

 

Во многих столичных квартирах очень холодно
Во многих столичных квартирах очень холодно. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Многие жители столицы жалуются на то, что в их квартирах очень холодно – температура не поднимается до 18 градусов тепла, предусмотренных по санитарным нормам.

"С начала отопительного сезона и до сих пор батареи едва теплые, температура в угловой квартире около 17 градусов в теплую погоду, при морозной погоде – от 13 до 16 градусов", – жалуются жители дома по адресу проспект Глушкова, 16.

screenshot_1_87

"В квартире температура упала ниже 18С. В квартире проживает ребенок. Батареи еле теплые", – сообщают киевляне из дома на проспекте Правды, 72.

screenshot_3_16

В центре столицы, на Госпитальной, 2 тоже недовольны качеством отопления. "Прошу вызвать представителей ЖЭКа для замера температуры в квартире, и составить акт, на основании которого проводится перерасчет стоимости отопления", – говорится в сообщении на сайте 1551.

screenshot_2_37

15934391_10211647866691261_2053252340_n_01

16,5 градусов в квартире на Борщаговской, 46/1 (Соломенский район)

Некоторым киевлянам не повезло еще больше. "У нас до сих пор нет отопления и горячей воды, за окном -17, в квартире уже сутки работает обогреватель. На кухонном окне – лед", – пишет Марина Ситник в Facebook. Через несколько часов девушка отметила, что горячая вода в квартире появилась, а отопления до сих пор нет. "На чердаке замерзли трубы, и коммунальщики уже несколько часов подряд ничего не могут с ними сделать", – написала она.

Между тем, температура в Киеве сегодня составляет 15-17° мороза. Сложные погодные условия сохранятся в столице и 8 января. Так, завтра днем ожидаются сильные снегопады, снежные заносы, на дорогах гололедица. Прирост снега составит 10-15 см. Температура 11-13° мороза.
отопление, батареи
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.