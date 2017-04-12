Киевляне возмущаются из-за помывки набережной к Евровидению и ждут мертвую рыбу

Сегодня, 12:14

В КП "СУППР" говорят, что рисунки со стен смывают, используя пескоструи

 

Со стен набережной смывают граффити. Фото: facebook.com/baciluki
Со стен набережной смывают граффити. Фото: facebook.com/baciluki

Киевляне заметили, как работники коммунальных служб смывали граффити со стен набережной вдоль Днепра. Жидкость прямо по ступенькам стекала в Днепр.

Многих пользователей соцсетей это возмутило, появилось много гневных комментариев о том, что стоит ожидать много мертвой рыбы в Днепре, поскольку старую краску смывают, скорей всего, техническим спиртом и химией.

Многие возмущались самым фактом помывки граффити, мол, это урбан-культура... "В "Европе целые кварталы для этого выделяются... Муралы с домов тоже будут закрашивать?", – написал в соцсетях Игнат Манагадзе.

В КП "Плесо" нас заверили, что смывать граффити химией не могли. Скорей всего, старые художества, которыми разрисованы стены набережной, смывались пескоструем – под большим напором песка и воды.

Это нам подтвердили и в КП "СУППР", которое занимается в городе подземными работами. Их сотрудники смывают граффити на набережной в рамках подготовки города к Евровидению-2017. "Мы не используем химию! Да, была такая идея, но я от нее категорически отказался. Мы смываем рисунки со стен набережной, используя пескоструи: привозной песок, который просеиваем, и воду из Днепра. Химия при этом не применяется", – заверил "Сегодня" директор КП "СУППР" Анатолий Бойко. По его словам, площадь, которую нужно помыть, очень большая.

"Нам нужно очистить до 8 тысяч квадратных метров стен набережной вдоль Днепра. Вчера на набережной работала комиссия из КГГА. Определились, какие картины будем смывать, а какие оставим. Например, не тронем портрет Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. У творческих людей есть идея что-то обновить, а что-то дорисовать. Отмыть все до мая мы вряд ли успеем. Например, до проведения Евро-2012 мы мыли стены набережной полгода, а сколько отмоем сейчас пока трудно сказать. Работы очень дорогостоящие и мы выполняем их за счет предприятия. Пока точную сумму назвать не могу. Если у людей есть сомнения, что мы не используем химию, они могут прийти на набережную и убедиться, что помывка производится с применением воды и песка", – заверил нас Анатолий Бойко.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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