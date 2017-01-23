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"Киевводоканал" грозит отключить воду Киевской птицефабрике из-за долгов http://www.segodnya.ua/img/article/7908/65_main.1485172736.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/65_tn.1485172736.jpg Коммуналка На начало этого года размер долга птицефабрики за воду превысил 36 тыс. грн  

"Киевводоканал" грозит отключить воду Киевской птицефабрике из-за долгов

Сегодня, 13:57

На начало этого года размер долга птицефабрики за воду превысил 36 тыс. грн

 

Птицефабрика может остаться без воды
Птицефабрика может остаться без воды. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Киевская птицефабрика может остаться без воды из-за нарушения договорных обязательств и долгов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

По информации водоканала, птицефабрика уже длительное время не платит за холодную воду и канализацию.

Предприятие пользуется водой для собственных нужд и является исполнителем услуги для ряда объектов жилищного фонда, которые также берут воду из централизованной сети. На начало этого года общий размер долга птицефабрики перед "Киевводоканалом" превысил 36 тыс. грн.

Предприятие неоднократно информировали о последствиях невыполнения договорных обязательств. Последнее предупреждение прислали 12 января. О сложившейся ситуации сообщили и жителям жилого дома и общежития абонента, где разместили соответствующие объявления.

В разговоре с жителями оказалось, что они не знают о наличии задолженности перед "Киевводоканалом", а счета птицефабрики преимущественно платят регулярно.

По информации "Киевводоканала", для абонентов, которые оказались в трудном положении, есть возможность заключить договор реструктуризации долга на приемлемых для обеих сторон условиях.

Если в ближайшее время птицефабрика не начнет решать вопрос с задолженностью, "Киевводоканал" будет вынужден ограничить водоснабжение ее объектов.

Напомним, в прошлом году "Киевводоканал" вынужден был отключить от канализации дельфинарий "Немо" в столице из-за постоянных нарушений.
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Источник:

"Сегодня"

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