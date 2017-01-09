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Кличко приказал коммунальщикам за ночь очистить Киев от снега (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7866/44_main.1483988347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/44_tn.1483988347.jpg Коммуналка Мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции

Кличко приказал коммунальщикам за ночь очистить Киев от снега (видео)

Сегодня, 21:13

Мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

В ночь с 8 на 9 января мэр Киева Виталий Кличко решил без предупреждения проверить, как работает коммунальная техника на уборке дорог от снега. По итогам инспекции он утром 9 января провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевтранспарксервиса" и районных ДЭУ. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции. "Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики работают. Но поскольку я выехал на проверку без предупреждения, увидел и проблемы, которые есть в работе", – отметил Кличко.

Таже мэр призвал коммунальщиков усилить меры по очистке дорог: до вторника, когда начнется полноценная рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы должны быть очищены от снега. "Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это – задача для каждого из вас", – обратился к руководителям коммунальных служб мэр столицы.
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Источник:

"Сегодня"

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