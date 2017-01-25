Кто в Киеве должен контролировать порядок в парке

Сегодня, 12:20

Киевляне бьеспокоятся за деревья в парке "Совки"

Киевляне переживают, что деревья в парке могли повредить
Киевляне переживают, что деревья в парке могли повредить

В парке "Совки" в Святошинском районе копают траншеи, чтобы проложить электрокабель, но из-за этого страдает корневая система нескольких десятков деревьев, жалуются местные жители.

"Корневая система деревьев в парке "Совки" в связи с прокладкой электрокабеля не нарушена. Наши специалисты уже их обследовали. Более того, мы планируем создать дополнительную комиссию, в состав которой войдут научные сотрудники, чтобы доказать жильцам района, что деревья в парке не пострадали. Траншея была выкопана длиной 100 м для того, чтобы в парке появилось допосвещение, но ее уже давно засыпали. Эта территория у нас на балансе, и для таких работ нам не нужно брать допразрешений", – объясняет ситуацию Аршак Магалов, директор КП УЗН Святошинского района.

Чиновник также уточнил, что последние несколько лет в парке проводился капремонт, где были проложены дорожки, установлены ограждение и лавочки. А сейчас проводятся лишь текущие работы — удаление сухих и аварийных деревьев, замена урн.

"Планируется разработать проект реконструкции парка "Совки", после чего парк станет более комфортным для горожан. Если у жителей столицы будут замечания или предложения, они могут обращаться на горячую линию КО "Киевзеленстрой" (044)272-40-18", подытожил директор КП УЗН Святошинского района.
деревья, электрокабель, парк, киевзеленстрой, местные жители
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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