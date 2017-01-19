На Позняках в Киеве бобры "нападают" на деревья возле озера

На озере в парке Позняки активизировались бобры, которые грызут деревья. Чтобы предотвратить повреждение деревьев вокруг озера, работники КП УЗН Дарницкого района Киева обтягивают растения сеткой.

Напомним, что бобры живут на озере в парке Позняки (Дарницкий район) уже давно. "Эти мастера орудуют своими зубами с фантастической скоростью: 2-3 минуты – и ива толщиной с руку падает! Благодаря своим мощным резцам тонкие деревца эти грызуны валят за 8-10 укусов, а с толстыми деревьями (12-15 см в диаметре) справляются за 3-4 минуты, – говорится в сообщении зеленстроя.

Напомним, подача электричества более чем в 500 домов деревни Несвикен шведской провинции Евлеборг прекратилась вечером 4 декабря из-за одного бобра. Животное строило себе плотину и разгрызло ствол одного из деревьев, которое упало на линию электропередачи и порвало провод. Ремонтникам местной компании, снабжающей деревню электроэнергией, пришлось работать всю ночь, чтобы восстановить линию.