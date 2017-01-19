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На Позняках в Киеве бобры "нападают" на деревья возле озера http://www.segodnya.ua/img/article/7896/87_main.1484814661.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/87_tn.1484814661.jpg Коммуналка Коммунальщики обтягивают деревья сеткой, чтобы спасти их  

На Позняках в Киеве бобры "нападают" на деревья возле озера

Сегодня, 10:29

Коммунальщики обтягивают деревья сеткой, чтобы спасти их

 

Бобры валят деревья на озере
Бобры валят деревья на озере

На озере в парке Позняки активизировались бобры, которые грызут деревья. Чтобы предотвратить повреждение деревьев вокруг озера, работники КП УЗН Дарницкого района Киева обтягивают растения сеткой.

Напомним, что бобры живут на озере в парке Позняки (Дарницкий район) уже давно. "Эти мастера орудуют своими зубами с фантастической скоростью: 2-3 минуты – и ива толщиной с руку падает! Благодаря своим мощным резцам тонкие деревца эти грызуны валят за 8-10 укусов, а с толстыми деревьями (12-15 см в диаметре) справляются за 3-4 минуты, – говорится в сообщении зеленстроя.

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Напомним, подача электричества более чем в 500 домов деревни Несвикен шведской провинции Евлеборг прекратилась вечером 4 декабря из-за одного бобра. Животное строило себе плотину и разгрызло ствол одного из деревьев, которое упало на линию электропередачи и порвало провод. Ремонтникам местной компании, снабжающей деревню электроэнергией, пришлось работать всю ночь, чтобы восстановить линию.
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Источник:

"Сегодня"

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