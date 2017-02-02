Переработка новогодних елок в Киеве: горожане приносят игрушки, дождик и искусственные деревья

До 1 февраля в Киеве работали пункты КО "Киевзеленстроя" по приему и переработке новогодних елок, от которых киевляне ранее избавлялись, просто выбрасывая их в мусорную урну возле дома.

"Уже второй год мы призываем киевлян относить новогодние елки в наши пункты приема и пускаем их в дереводробильный агрегат, перерабатывая на щепу. Ее потом используем для обустройства лунок под деревьями в киевских парках и скверах, которая помогает росту деревьев, сдерживая влагу. И если в прошлом году киевляне принесли всего 3,5 тысяч елок, и щепы хватило на обработку 700 лунок возле деревьев, то в этом году сдали более 10 тысяч елок, и их хватит чтобы обработать лунки двух тысяч деревьев", – сообщил "Сегодня" гендиректор КО "Киевзеленстрой" Михаил Наконечный.

Интересно, что больше всего елок сдали жители Печерского района – более тысячи штук, на втором месте Оболонский и Соломенский район. Увы, но многие граждане по старинке выбрасывают елки в мусорники, а иногда просто через балкон на улицу.

"Киевзеленстрой" подключил к этому процессу коммунальщиков и новогодние елки собирали из мусорных баков, чтобы переработать. "Много граждан все же приносили елки сами, например, в Дарницкий пункт приема приходили отдавать использованные елочки целыми семьями. Некоторые приносили даже дождики с игрушками и елки, обернутые полиэтиленовой пленкой, работникам приходилось отдирать пленку от хвои. А двое мужчин вообще принесли на переработку две старых искусственных елки", – рассказали нам в "Киевзеленстрое".

Там добавляют, что таким образом предприятие внедряет безотходное производство. Кстати, 10 февраля возле здания мэрии на Крещатике, 36 будет представлена современная техника, которую используют в зеленом хозяйстве города, а в здании КГГА будет представлена стратегия развития "Киевзеленстроя" на 2017-2021 годы.