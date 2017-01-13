Платить по-новому: когда и как поменяются платежки за коммуналку

В Киеве уже в следующем месяце, как предполагают в ГИВЦ, все коммунальные счета можно будет оплачивать по единой платежке

С 10 января киевлянам приходят обновленные платежки, разработанные КП ГИВЦ ("Главный информационно-вычислительный центр"). Помимо счетов за содержание дома и придомовой, территории, холодное водоснабжение и водоотвод, в платежке также будут указывать счета за другие коммунальные услуги. В этом месяце платить по новой платежке нужно по-старому, а уже в феврале, предполагают в ГИВЦ, киевляне смогут оплатить всю коммуналку с одной платежкой. Информационно-вычислительный центр на данный момент не заключил договора с поставщиками, и оплачивать их услуги с помощью ГИВЦ пока еще нельзя.

Зачем меняют платежки?

Как рассказали "Сегодня.ua" в ГИВЦ, киевляне сами попросили поменять платежки. "Потребители к нам постоянно обращаются с просьбой ввести единую платежку на все коммунальные услуги, мы сейчас даже опрос на сайте организовали – и там то же большинство за единую платежку", – рассказали на горячей линии предприятия.

Фото: архив

В опросе на сайте ГИВЦ приняли участие 368 человек, "за" единую платежку проголосовали 264 человека. Сейчас предприятие пытается заключить договора со всеми поставщиками услуг. Ооплачивать по уже обновленной платежке нужно только содержание дома, холодную воду и водоотвод. "Этот месяц вы платите так, как вы платили раньше – по квитанциям организаций "Киевводоканал", "Киевэнерго", то, что они вам пришлют. А в следующем месяце говорят, что ГИВЦ заключит договора с поставщиками услуг, и тогда уже можно будет платить по нашей платежке нового образца", – пояснили на предприятии.

"Этот месяц вы платите так, как вы платили раньше – по квитанциям организаций "Киевводоканал", "Киевэнерго", то, что они вам пришлют. А в следующем месяце говорят, что ГИВЦ заключит договора с поставщиками услуг, и тогда уже можно будет платить по нашей платежке нового образца", – пояснили на предприятии.

По словам директора ГИВЦ Виталия Козубовского, сейчас единая квитанция – это ознакомительный документ. ГИВЦ пытается заключить договора с ПАО "Киевэнерго" и ГП "Киевгазэнерджи", после этого по новой платежке можно будет заплатить за свет, горячую воду, отопление и газ.

"Киевэнерго" уже обратилась к своим потребителям с просьбой оплачивать их услуги только по платежкам организации. "В платежках "Киевэнерго" отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета", – поясняют на предприятии. Платежки "Киевэнерго" за электроэнергию придут до 16 января, а за отопление и горячую воду – с 15 по 22 января.

Что будет, если заплатить по новым платежкам ГИВЦ за свет и отопление?

На данный момент в обновленных платежках перечислены все коммунальные услуги, однако в графе, где должны быть указаны счета за свет, газ, горячую воду и отопление – пусто. В ГИВЦ говорят: в этом месяце оплачивать их нужно так же, как и в прошлом – по платежкам от поставщиков. Заполнять самостоятельно бланк не нужно. Если же киевляне по ошибке все-таки оплатят, например, отопление по платежке ГИВЦ, деньги обещают вернуть или перечислить "Киевэнерго".

В самом же "Киеэнерго" могут гарантировать оплату услуг только в том случае, если киевляне воспользуются их платежкой и переведут деньги на их лицевой счет.

По словам директора ГИВЦ Виталия Козубовского, единая платежка в январе – ознакомительная. Как пояснили на предприятии, ее разослали только для того, чтобы киевляне привыкали к новому "формату".

Новая платежка. Фото: kiev.pravda.com.ua

Правда, если заключить договора с "Киевэнерго" и "Киевгазэнерджи" ГИВЦ все-таки не удастся, вероятно, платежки снова приобретут старый вид.

Отметим, с "Укрпочтой" ГИВЦ продлить договора не удалось – оплату их платежек там не принимаю. "К сожалению, не найдя (по крайней мере пока) взаимопонимания по уровню тарифа с этой компанией, "Укрпочта" была вынуждена отказаться от продления договора сотрудничества, который закончился между нашими предприятиями 31 декабря 2016 года. Мы честно сообщили клиентам о том, почему мы вынуждены предпринять этот шаг, и где теперь они могут оплачивать три вида коммунальных услуг, которые проводятся через ГИВЦ", – написал в своей колонке для "Сегодня.ua" Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.