Почему в Киеве на почте больше нельзя платить за коммуналку: все подробности

В столичных почтовых отделениях "Укрпочты" с 1 января перестали принимать квитанции Главного информационного вычислительного центра (ГИВЦ) на оплату коммунальных услуг от киевлян. В объявлениях, появившихся в почтовых отделениях, сообщается, что данное неудобство — временное. Правда, когда будет возобновлена услуга, неизвестно.

Как пояснили "Сегодня" в одном из почтовых отделений столицы (всего их около 200), киевская гордирекция "Укрпочты" и ГИВЦ не заключили новый договор на услугу оплаты платежей за ЖКУ. "Эта услуга пока недоступна. Когда она возобновится, мы не знаем", — сказали в отделении.

В ГИВЦ данную информацию нам подтвердили. "Укропочта" выставила нам достаточно жесткие условия по этому виду деятельности. И они нам не подходят", — сообщили в коммунальном предприятии и добавили, что оплатить комуслуги можно в режиме онлайн на их сайте и в отделениях "Приватбанка" и "Ощадбанка". "В отделениях "Ощадбанка" были проведены ряд техмероприятий, чтобы ускорить время приема потребителей", — рассказали в ГИВЦ.

В мэрии пока не могут сказать, будет ли возобновлено сотрудничество с "Укрпочтой". "Сотрудничество длилось, пока это было выгодно городу. Сейчас "Укрпочта" прекратила сотрудничество, так как закончился срок действия договора и они не согласилась на его возобновление", — пояснили в КГГА. Там добавили, что накануне выхода новых платежек за ЖКУ на домах будут расклеены соответствующие объявления и людям будут предложены альтернативные варианты оплаты комуслуг.

Киевляне таким переменам не рады. "Пришла на почту оплатить счет за отопление, но, как оказалось, эти услуги там больше недоступны. Пришлось платить с карточки по интернету", — сетует киевлянка Марина Лунушик.

"Это просто издевательство! Всегда спокойно платила за "коммуналку" на почте, отделение в двух шагах от дома. А теперь с моим здоровьем, да еще и по такому морозу, только по банкам ходить!" — жалуется пенсионерка Валерия Григорьевна.

В "Укрпочте" нам пояснили, что временное приостановление приема платежей обусловлено нерентабельностью сотрудничества. "По данным нашего анализа, вознаграждение от принятых от населения платежей, которое получает за свои услуги гордирекция "Укрпочты", не обеспечивает покрытие расходов на предоставление таких услуг и является убыточным для компании. В декабре мы обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги "Укрпочты" по приему платежей, но нам отказали", — рассказали в "Укрпочте" и добавили, что направили на рассмотрение ГИВЦ обновленный проект договора о приеме платежей.

Проводят учебные курсы по оплате коммунальных услуг

Оплатить коммунальные услуги горожане могут не только через банковские отделения и на сайте ГИВЦ, но и через сайт столичного Центра коммунального сервиса. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, указать номер дома и квартиры, и данные по коммунальным платежам будут доступны на странице личного кабинета. Пожилые киевляне, которые не смогут сами разобраться с оплатой коммунальных услуг по интернету, могут посетить бесплатные спецкурсы, во время которых их научат всем тонкостям оплаты за ЖКУ.

Проводятся занятия в центре обучения "Платформа комфорта", созданном при Центре комсервиса. Чтобы записаться на занятие, необходимо на сайте "платформы" выбрать в расписании занятий соответствующую лекцию и зарегистрироваться или обратиться в центр обучения, который находится по ул. Львовской, 57-а (Святошинский район).

"Сейчас мы планируем разработать несколько видеоуроков или дистанционных курсов, чтобы каждый человек, не выходя из дома, мог научиться платить за комуслуги по интернету", — рассказали нам в КГГА.