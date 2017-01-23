Пригород Киева временно останется без света: список населенных пунктов, улиц и график отключения
Отключение электроэнергии возможно в Киево-Святошинском районе, Броварах, Ирпене, Буче, Белой Церкви и Мироновке
В связи с плановыми работами возможно отключение электричества в нескольких населенных пунктах Киевской области. Об этом сообщает городской сайт Боярки.
Киево-Святошинский район:
23 января с 8:00 до 17:00
В с. Музычи будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Неграши будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
24 января с 8:00 до 17:00
В городе Боярка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Юровка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
25 января из 8:00 до 17:00
В с. Белогородка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
26 января с 8:00 до 17:00
В городе Боярка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Юровка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
27 января с 8:00 до 17:00
В с. Личанка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
Бровары и Броварской район
23 января с 8:00 до 17:00
В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кировская, Семашко, Симоненко, Майбороды, Левицкого.
В с. Мокрец будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Турлова.
В с. Пуховка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Деснянский, Шевченко, Гагарина.
24 января с 8:00 до 17:00
В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии и капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Короленко, 56а, 54а, 54, 52, 56, магазин "Лакомство", Богуна, Левадивська, Зеленая, Строителей, Кролеферма АЗС на окружной, Кислород.
В с. Богдановка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Ломоносова, Ленина.
В с. Гоголев будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Гагарина.
25 января из 8:00 до 17:00
В городе Бровары будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Короленко, 54а, 56, 52, 54, 56б, магазин "СУОЛ".
В с. Княжичи будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Максименко.
В с. В. Александровка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Зеленая, Кирова.
26 января с 8:00 до 17:00
В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Ленина.
В с. Красиловка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. В. Александровка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Озерная, Городня.
В с. Летки будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
28 января с 8:00 до 17:00
В с. Светильня будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
В с. Гребельки будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
29 января с 8:00 до 17:00
В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.
Ирпень, Буча и Ирпенский район
23 января с 8:00 до 17:00
В городе Ирпень будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Мечникова, Лермонтова, К. Маркса.
В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кленовая, Ленина, Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта.
24 января с 8:00 до 17:00
В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта, Кленовая.
25 января из 8:00 до 17:00
В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта, Горького, Ватутина, Парковая, Молодежная, Либкнехта, Ворошилова, 1 Мая.
26 января с 8:00 до 17:00
В городе Буча будет проводиться расчистка трассы воздушной линии и демонтаж радиолинии, возможны отключения на ул. Михайловского, А. Олеся, Патриотов, Шевченко.
В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Вокзальная, Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта.
27 января с 8:00 до 17:00
В пгт. Коцюбинское будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Шевченко, Октябрьская, Чапаева.
Белая Церковь и Белоцерковский район
23 января с 8:00 до 17:00
В с. Черкасс будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Заречье.
В с. Фурсы будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная, Дачная.
В с. Острийки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения в хозяйстве.
24 января с 8:00 до 17:00
В с. Черкасс будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная.
В с. М. Ольшанка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Гагарина, Полевая.
В с. Павловка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Садовая.
25 января из 8:00 до 17:00
В городе Белая Церковь будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Л. Украинская, 2я Украинский.
В с. Фурсы будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная, Дачная.
В с. Яблоновка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная.
26 января с 8:00 до 17:00
В городе Белая Церковь будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. О. Телиги.
В с. Глушки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Центральная, Надречная, Молодежная.
27 января с 8:00 до 17:00
В с. Глыбочка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения по всему населенному пункту.
Мироновка и Мироновский район
23 января с 8:00 до 17:00
В городе Мироновка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Чехова.
В с. Зеленьки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Центральная.
24 января с 8:00 до 17:00
В с. Росава будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кондратовича, пр. Апрельский.
В с. Масловка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Гагарина, Борисенко.
В с. Ведмедовка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Петровского.
25 января из 8:00 до 17:00
В с. Ходоров проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на кузнице, водокачке.
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