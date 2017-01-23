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Пригород Киева временно останется без света: список населенных пунктов, улиц и график отключения http://www.segodnya.ua/img/article/7907/71_main.1485164865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/71_tn.1485164865.jpg Коммуналка Отключение электроэнергии возможно в Киево-Святошинском районе, Броварах, Ирпене, Буче, Белой Церкви и Мироновке

Пригород Киева временно останется без света: список населенных пунктов, улиц и график отключения

Сегодня, 11:47

Отключение электроэнергии возможно в Киево-Святошинском районе, Броварах, Ирпене, Буче, Белой Церкви и Мироновке

Фото: glavnoe.ua
Фото: glavnoe.ua

В связи с плановыми работами возможно отключение электричества в нескольких населенных пунктах Киевской области. Об этом сообщает городской сайт Боярки.

Киево-Святошинский район:

23 января с 8:00 до 17:00

В с. Музычи будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Неграши будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

24 января с 8:00 до 17:00

В городе Боярка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Юровка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

25 января из 8:00 до 17:00

В с. Белогородка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

26 января с 8:00 до 17:00

В городе Боярка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Юровка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

27 января с 8:00 до 17:00

В с. Личанка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

Бровары и Броварской район

23 января с 8:00 до 17:00

В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кировская, Семашко, Симоненко, Майбороды, Левицкого.

В с. Мокрец будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Турлова.

В с. Пуховка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Деснянский, Шевченко, Гагарина.

24 января с 8:00 до 17:00

В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии и капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Короленко, 56а, 54а, 54, 52, 56, магазин "Лакомство", Богуна, Левадивська, Зеленая, Строителей, Кролеферма АЗС на окружной, Кислород.

В с. Богдановка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Ломоносова, Ленина.

В с. Гоголев будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Гагарина.

25 января из 8:00 до 17:00

В городе Бровары будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Короленко, 54а, 56, 52, 54, 56б, магазин "СУОЛ".

В с. Княжичи будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Максименко.

В с. В. Александровка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Зеленая, Кирова.

26 января с 8:00 до 17:00

В городе Бровары будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Ленина.

В с. Красиловка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. В. Александровка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения возможных отключениях по ул. Озерная, Городня.

В с. Летки будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

28 января с 8:00 до 17:00

В с. Светильня будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

В с. Гребельки будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

29 января с 8:00 до 17:00

В с. Тарасовка будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения по всему населенному пункту.

Ирпень, Буча и Ирпенский район

23 января с 8:00 до 17:00

В городе Ирпень будет проводиться капитальный ремонт, возможны отключения на ул. Мечникова, Лермонтова, К. Маркса.

В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кленовая, Ленина, Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта.

24 января с 8:00 до 17:00

В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта, Кленовая.

25 января из 8:00 до 17:00

В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта, Горького, Ватутина, Парковая, Молодежная, Либкнехта, Ворошилова, 1 Мая.

26 января с 8:00 до 17:00

В городе Буча будет проводиться расчистка трассы воздушной линии и демонтаж радиолинии, возможны отключения на ул. Михайловского, А. Олеся, Патриотов, Шевченко.

В пгт. Ворзель будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Вокзальная, Тургеневская, Борщаговская, Буденного, 8 Марта.

27 января с 8:00 до 17:00

В пгт. Коцюбинское будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Шевченко, Октябрьская, Чапаева.

Белая Церковь и Белоцерковский район

23 января с 8:00 до 17:00

В с. Черкасс будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Заречье.

В с. Фурсы будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная, Дачная.

В с. Острийки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения в хозяйстве.

24 января с 8:00 до 17:00

В с. Черкасс будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная.

В с. М. Ольшанка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Гагарина, Полевая.

В с. Павловка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Садовая.

25 января из 8:00 до 17:00

В городе Белая Церковь будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Л. Украинская, 2я Украинский.

В с. Фурсы будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная, Дачная.

В с. Яблоновка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Лесная.

26 января с 8:00 до 17:00

В городе Белая Церковь будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. О. Телиги.

В с. Глушки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Центральная, Надречная, Молодежная.

27 января с 8:00 до 17:00

В с. Глыбочка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения по всему населенному пункту.

Мироновка и Мироновский район

23 января с 8:00 до 17:00

В городе Мироновка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Чехова.

В с. Зеленьки будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Центральная.

24 января с 8:00 до 17:00

В с. Росава будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Кондратовича, пр. Апрельский.

В с. Масловка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Гагарина, Борисенко.

В с. Ведмедовка будет проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на ул. Петровского.

25 января из 8:00 до 17:00

В с. Ходоров проводиться расчистка трассы воздушной линии, возможны отключения на кузнице, водокачке.
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