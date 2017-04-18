Реконструкция Шулявского моста: за работу взялись китайцы (проект)

На днях киевлянам обещают показать окончательный проект новой развязки Шулявского путепровода. Утвердить его горвласти планируют на Градостроительном совете, который состоится на этой неделе.

Напомним, в конце февраля на Шулявском путепроводе обвалилась часть тротуарной консоли площадью 52 кв. м. Тогда чудом никто не пострадал. Конструкцию укрепили металлическим каркасом, а пролеты загородили бетонными отбойниками, чтобы под мостом не парковались авто.

Спустя неделю после ЧП в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА показали семь вариантов проектов реконструкции, из которых выбрали три самых оптимальных варианта: новая 2-уровневая развязка, 3-уровневая с кольцом и развязка-"клевер" с демонтажом части завода "Большевик", разработанная в 2008 году.

Один из вариантов. Китайцы предложили трехуровневую развязку с разворотами на втором уровне

С ПЕРЕХОДАМИ И ПАРКИНГОМ. В конце марта в департаменте градостроительства был представлен еще один проект реконструкции Шулявского путепровода, разработанный проектировщиками из Китая. Они также предложили трехуровневую развязку: подземный уровень (по проспекту Победы), второй уровень с пешеходными переходами (по проекту их восемь), с разворотами для транспорта и парковкой под эстакадой. Третий надземный уровень на две полосы в каждом направлении, соединяющий ул. Довженко и Гетьмана.

Таким образом, четыре варианта проекта, включая китайский, были направлены на доработку и просчеты. Однако вскоре предложенный азиатский проект с рассмотрения сняли.

НОВЫЙ ВАРИАНТ. "Главархитектура протокольно запретила рассматривать варианты со светофорным регулированием, поэтому китайский вариант сняли. Сейчас специалисты из Китая предложили новый проект: двухуровневую развязку с двумя разворотными петлями по просп. Победы — в районе улицы Выборгской. Этот проект не требует строительства тоннеля, в отличие от трехуровневой развязки, и может быть реализован без усложнений существующего трафика — сначала будут построены петли, а потом поэтапно разберут старый путепровод", — рассказал "Сегодня" главный специалист департамента транспортной архитектуры КГГА Виктор Петрук.

По его словам, новая китайская развязка превосходит другие предложенные проекты по пропускной способности — более 19 тысяч авто утром. Например, предложенная трехуровневая кольцевая развязка сможет пропускать по утрам более 18 тысяч авто. "Но трехуровневая развязка, в отличие от китайского проекта, значительно экономит время проезда. В китайской развязке, чтобы выполнить левый поворот на Чоколовку, нужно доехать почти до НАУ, а это лишний километраж", — поясняет Петрук.

По проекту. Для пешеходов отвели сразу восемь наземных переходов

КОГДА РЕАЛИЗУЮТ. По словам зампредседателя КГГА Александра Спасибко, перед разработчиками в техзадании были определены основные приоритеты — темпы строительства, пропускная способность и стоимость реконструкции. "Мы должны реализовать реальный проект быстрыми темпами", — заявил Спасибко. Начать строительство развязки на Шулявке горвласти планируют в конце этого года.