Реконструкция Шулявского моста: за работу взялись китайцы (проект)
На неделе планируют выбрать лучший проект нового путепровода
На днях киевлянам обещают показать окончательный проект новой развязки Шулявского путепровода. Утвердить его горвласти планируют на Градостроительном совете, который состоится на этой неделе.
Напомним, в конце февраля на Шулявском путепроводе обвалилась часть тротуарной консоли площадью 52 кв. м. Тогда чудом никто не пострадал. Конструкцию укрепили металлическим каркасом, а пролеты загородили бетонными отбойниками, чтобы под мостом не парковались авто.
Спустя неделю после ЧП в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА показали семь вариантов проектов реконструкции, из которых выбрали три самых оптимальных варианта: новая 2-уровневая развязка, 3-уровневая с кольцом и развязка-"клевер" с демонтажом части завода "Большевик", разработанная в 2008 году.
Один из вариантов. Китайцы предложили трехуровневую развязку с разворотами на втором уровне
С ПЕРЕХОДАМИ И ПАРКИНГОМ. В конце марта в департаменте градостроительства был представлен еще один проект реконструкции Шулявского путепровода, разработанный проектировщиками из Китая. Они также предложили трехуровневую развязку: подземный уровень (по проспекту Победы), второй уровень с пешеходными переходами (по проекту их восемь), с разворотами для транспорта и парковкой под эстакадой. Третий надземный уровень на две полосы в каждом направлении, соединяющий ул. Довженко и Гетьмана.
Таким образом, четыре варианта проекта, включая китайский, были направлены на доработку и просчеты. Однако вскоре предложенный азиатский проект с рассмотрения сняли.
НОВЫЙ ВАРИАНТ. "Главархитектура протокольно запретила рассматривать варианты со светофорным регулированием, поэтому китайский вариант сняли. Сейчас специалисты из Китая предложили новый проект: двухуровневую развязку с двумя разворотными петлями по просп. Победы — в районе улицы Выборгской. Этот проект не требует строительства тоннеля, в отличие от трехуровневой развязки, и может быть реализован без усложнений существующего трафика — сначала будут построены петли, а потом поэтапно разберут старый путепровод", — рассказал "Сегодня" главный специалист департамента транспортной архитектуры КГГА Виктор Петрук.
По его словам, новая китайская развязка превосходит другие предложенные проекты по пропускной способности — более 19 тысяч авто утром. Например, предложенная трехуровневая кольцевая развязка сможет пропускать по утрам более 18 тысяч авто. "Но трехуровневая развязка, в отличие от китайского проекта, значительно экономит время проезда. В китайской развязке, чтобы выполнить левый поворот на Чоколовку, нужно доехать почти до НАУ, а это лишний километраж", — поясняет Петрук.
По проекту. Для пешеходов отвели сразу восемь наземных переходов
КОГДА РЕАЛИЗУЮТ. По словам зампредседателя КГГА Александра Спасибко, перед разработчиками в техзадании были определены основные приоритеты — темпы строительства, пропускная способность и стоимость реконструкции. "Мы должны реализовать реальный проект быстрыми темпами", — заявил Спасибко. Начать строительство развязки на Шулявке горвласти планируют в конце этого года.
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