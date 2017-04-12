Ремонт дорог во дворах Киева: кто должен проводить работы и куда обращаться

Сегодня, 17:48

Если в доме есть ОСМД – жильцы могут нанять подрядчика без согласования с коммунальщиками

В КГГА рассказали, как организовать ремонт дороги между домами
В КГГА рассказали, как организовать ремонт дороги между домами. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве рядом с многоэтажным домом на ул. Симиренко, 19 образовались огромные ямы, проехать и пройти очень трудно, жалуются местные жители. По словам властей города, эту проблему можно решить несколькими способами.

"Если образовались ямы на дороге между многоэтажными жилыми домами или во дворе, то местные жители могут обратиться в Контактный центр мэрии по телефону 15-51 или оставить письменное сообщение на сайте центра. Все данные сразу же передадут специалистам, которые выедут по указанному адресу, а потом внесут его в свой перечень по ремонту межквартальных проездов. После этого коммунальщики в порядке очереди отремонтируют проезжую часть во дворе", – рассказала нам Юлия Грамотная, помощник заммэра Петра Пантелеева.

Также она уточнила, что если жильцы дома, где создано ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома), не хотят долго ждать и имеют желание сами отремонтировать участок, который находится у них на балансе, то они имеют на это право. Для этого необходимо провести собрание жильцов, и если большинство инициативу поддержит, то они могут нанять любого подрядчика, в том числе коммунальную корпорацию "Киевавтодор", и оперативно залатать все ямы. Согласовывать документы на проведения таких работ не нужно.
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Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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