С начала года в Киеве высадили 3,5 млн цветов

Сегодня, 16:44

Зеленстроевцы создают из цветов огромные яркие узоры

 


Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

Фото: facebook.com/zelenbud

В 2017 году работники КО "Киевзеленстрой" высадили в столице 3,5 млн цветов. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

Напомним, в Святошинском районе Киева на проспекте Победы появится цветник в стиле петриковской росписи. Ранее работники КП УЗН Святошинского района завершили оформление тематического цветника на проспекте Победы, посвященного году Японии в Украине. На клумбе изображены символы Японии: солнце, гора Фудзияма и символ долголетия и верности – аисты.

В конце мая в "Киевзеленстрое" сообщили, что с января текущего года вандалы уничтожили и украли 3,5 тыс. зеленых насаждений в столице.
цветы, оформление, киевзеленстрой, цветник
Источник:

"Сегодня"

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