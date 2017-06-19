С начала года в Киеве высадили 3,5 млн цветов

В 2017 году работники КО "Киевзеленстрой" высадили в столице 3,5 млн цветов. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

Напомним, в Святошинском районе Киева на проспекте Победы появится цветник в стиле петриковской росписи. Ранее работники КП УЗН Святошинского района завершили оформление тематического цветника на проспекте Победы, посвященного году Японии в Украине. На клумбе изображены символы Японии: солнце, гора Фудзияма и символ долголетия и верности – аисты.

В конце мая в "Киевзеленстрое" сообщили, что с января текущего года вандалы уничтожили и украли 3,5 тыс. зеленых насаждений в столице.