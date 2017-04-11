В центре Киева обновляют таблички на домах

В центре Киева начали устанавливать адресные таблички нового образца вместо старых разношерстных.

В первую очередь они появятся на улицах у станции метро "Арсенальная" в Печерском районе, которые были не так давно переименованы: Бутышев переулок (экс Андрея Иванова), ул. Левандовская (Анищенко), ул. Омеляновича-Павленко (Суворова). Новые указатели, разработанные активистами "Агенти змін", — металлические, контрастные, с белыми надписями на синем фоне. Стоимость каждой — до 500 грн, деньги из горбюджета. Номера домов и названия улиц указаны на украинском и английском.

Как говорят в мэрии, следующий месяц будет тестовым — от жителей ждут отзывы об удобстве новых указателей. В будущем адресные таблички во всех районах столицы собираются привести к единому образцу.