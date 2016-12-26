В КГГА объяснили информацию о проверках жителей столичных квартир

Проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями воды в квартирах без счетчиков

В КГГА прокомментировали информацию о проверках киевских квартир на предмет количества жителей и отметили, что она была подана некоторыми СМИ некорректно.

Так, по словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, проверки будут осуществляться в контексте потребления жителями горячей и холодной воды в квартирах, где отсутствуют приборы учета. Речь идет о случаях злоупотреблений со стороны потребителей, когда количество зарегистрированных в квартире не соответствует количеству тех, кто фактически проживает.

Для обеспечения справедливости расчетов за потребленные услуги будут проведены проверки помещений и, в результате выявленных нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета за фактически потребленную холодную и горячую воду.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что весной в Киеве начнут паспортный контроль для выявления нелегальных квартиросъемщиков.