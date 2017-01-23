В Киеве 10 тысяч лифтов отработали свой эксплуатационный возраст – КГГА

В 2017 году на ремонт лифтов планируется 90 млн гривен

В Киеве эксплуатируется 22 тыс. лифтов, из них около 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст – 25 лет.

Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, сообщает Укринформ.

"Всего в Киеве более 22 тыс. лифтов, из которых на сегодняшний день более 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст – более 25 лет. Это проблема общегородская", – сказал Бондаренко.

Он отметил, что столичная власть не может одновременно заменить все лифты. Но их каждый год ремонтируют, их постоянно проверяет Госгорпромнадзор и выдает разрешение на эксплуатацию.

По его словам, в прошлом году отремонтировали и модернизировали более 270 лифтов.

В частности, на 2017 год по Программе экономического и социального развития столицы на ремонт лифтов планируется 90 млн гривен.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию, которая сложилась на прошлой неделе в доме на улице Наумова, 23 В на шестом этаже, где оборвался лифт.

"О случае на улице Наумова, 23В. Была поломка: тросы выскочили из тормозных клиньев. Сейчас работу лифта восстановили. Лифт отработал свой эксплуатационный срок", – рассказал он.