ФОТОФАКТ. В Киеве для борьбы с гололедом начали использовать щебень

Сегодня, 08:04

Такой метод давно используется в Финляндии, Австрии и других странах Европы

Щебень используют для борьбы с гололедом. Фото: facebook.com/pleso2016
Щебень используют для борьбы с гололедом. Фото: facebook.com/pleso2016

В КП "Плесо" рассказали о "противогололедном" новшестве, которое сейчас испытывают на пешеходных дорожках возле Русановского канала и на Оболонской набережной.

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Фото: facebook.com/pleso2016

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Фото: facebook.com/pleso2016

"Для борьбы с гололедом решили использовать не песок, а щебень мелкой фракции (4—5 мм). Такой метод давно используется в Финляндии, Австрии и других странах Европы. Он безопасный с экологической точки зрения и на 40—50% дешевле, чем использование песка", — объясняют в "Плесо" и просят жителей поделиться отзывами.

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Фото: facebook.com/pleso2016

Среди первых оценок — большинство положительных. "Однозначно лучше, чем соль, и для почвы, и для обуви. И не столько грязи, как от песка. Мелкий щебень можно собирать и использовать повторно", — пишут люди.
гололед, песок, соль, эксперимент, плесо, гололедица, камень, щебень
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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