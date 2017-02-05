ФОТОФАКТ. В Киеве для борьбы с гололедом начали использовать щебень

Такой метод давно используется в Финляндии, Австрии и других странах Европы

В КП "Плесо" рассказали о "противогололедном" новшестве, которое сейчас испытывают на пешеходных дорожках возле Русановского канала и на Оболонской набережной.

Фото: facebook.com/pleso2016

Фото: facebook.com/pleso2016

"Для борьбы с гололедом решили использовать не песок, а щебень мелкой фракции (4—5 мм). Такой метод давно используется в Финляндии, Австрии и других странах Европы. Он безопасный с экологической точки зрения и на 40—50% дешевле, чем использование песка", — объясняют в "Плесо" и просят жителей поделиться отзывами.

Фото: facebook.com/pleso2016

Среди первых оценок — большинство положительных. "Однозначно лучше, чем соль, и для почвы, и для обуви. И не столько грязи, как от песка. Мелкий щебень можно собирать и использовать повторно", — пишут люди.