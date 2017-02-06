В Киеве дороги будут чистить круглосуточно

Сегодня, 19:45

Коммунальщики обещают почистить дороги до утра, а водителей просят не оставлять машины на обочине

Снего будут убирать круглосуточно
Снего будут убирать круглосуточно

Учитывая сложные погодные условия и снегопад в столице, коммунальные службы работают круглосуточно. Как сообщают синоптики, завтра в Киеве ожидаются значительное похолодание, ночью небольшой, а днем умеренный снег, на дорогах – гололедица, рассказали в КГГА.

Чтобы обеспечить на утро подходящее для проезда состояние дорог в городе, коммунальные службы продолжат расчищать улицы и дороги от снега в ночь на 7 февраля. В связи с этим водителей просят не парковать личные автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Городские власти также обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и отдавать, по возможности,0 предпочтение общественному транспорту. Это необходимо для уборки снега в условиях снегопада, значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения пробок на дорогах.

Сейчас улично-дорожную сеть города расчищает от снега 622 единицы спецтехники и 6516 человек. В первую очередь, расчищают основные транспортные магистрали, межквартальные проезды и прилегающие улицы.

По состоянию на 17:00 6 февраля районами и городом составлен 94 админпротокола и выдано 1327 предписания балансосодержателям, которые не убирают снег на своих территориях.
снег, коммунальщики, круглосуточно, автомобили, гололедица, коммунальные службы
Источник:

"Сегодня"

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