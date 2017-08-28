ФОТОФАКТ. В Киеве коммунальщики едва не заасфальтировали авто "героя парковки"

В Днепровском районе Киева на улице Регенераторной коммунальщики чуть ли не "заасфальтировали" автомобиль очередного автохама. Фото опубликовал киевлянин Роман Токменко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev / Роман Токменко

На улице проходила запланированная укладка асфальта. В эпицентре ремонтных работ неизвестный решил припарковать свой автомобиль. Работники коммунальной службы решили не отменять ремонт асфальта, поэтому просто положили его вокруг автомобиля.

В комментариях люди по-разному реагировали на такое поведение водителя.

Напомним, в мае "герой парковки" в Киеве заблокировал движение трамваев нескольких маршрутов. Водитель припарковал авто чуть ли не на рельсах.