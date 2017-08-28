ФОТОФАКТ. В Киеве коммунальщики едва не заасфальтировали авто "героя парковки"

Сегодня, 11:12

На улице Регенераторной проходила укладка асфальта

 

Неизвестный решил припарковать свой автомобиль в неудачном месте. Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev / Роман Токменко
Неизвестный решил припарковать свой автомобиль в неудачном месте. Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev / Роман Токменко

В Днепровском районе Киева на улице Регенераторной коммунальщики чуть ли не "заасфальтировали" автомобиль очередного автохама. Фото опубликовал киевлянин Роман Токменко на своей странице в Facebook.

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Фото: facebook.com/groups/AvtoKiev / Роман Токменко

На улице проходила запланированная укладка асфальта. В эпицентре ремонтных работ неизвестный решил припарковать свой автомобиль. Работники коммунальной службы решили не отменять ремонт асфальта, поэтому просто положили его вокруг автомобиля.

В комментариях люди по-разному реагировали на такое поведение водителя.

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Напомним, в мае "герой парковки" в Киеве заблокировал движение трамваев нескольких маршрутов. Водитель припарковал авто чуть ли не на рельсах.
авто, водитель, коммунальщики, герой парковки
Источник:

"Сегодня"

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