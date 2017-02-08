В Киеве коммунальщики пугают должников наклейками и грозят продать их имущество

В Киеве ЖЭКи избрали свой метод борьбы с неплательщиками комуслуг — на дверях их квартир появятся наклейки, в которых стыдят и угрожают лишить квартиры. Как объясняют коммунальщики, такие меры вынужденные, поскольку из-за огромных долгов они находятся на грани коллапса. Юристы же называют такие инициативы незаконными, пишут "Вести".

Стыд в помощь

В ЖЭКе №906 на ул. Выборгской обнаружили тираж печатной продукции, которую приготовили для расклейки на дверях должников. Это два вида наклеек. На одних текст стыдит: "Я должник. Пусть за меня платят соседи".

Фото: Владимир Николаев/"Вести"

На других тональность угрожающая: "На ваше помещение наложен арест! Немедленно оплатите задолженность за жилищно-коммунальные услуги, иначе, в соответствии со ст. 62 Закона Украины "Об исполнительном производстве", ваше имущество будет реализовано на аукционе в счет погашения задолженности".

Фото: Владимир Николаев/"Вести"

По словам мастера участка ЖЭКа №906 Светланы Сикуринец, столь жестко бороться с неплатежами заставляет тяжелое финансовое положение. "Тарифы на уборку придомовых территорий — в отличие от отопления, света и других услуг — не подняли, а нам нужно платить людям зарплату, закупать необходимые материалы, снег убирать", — говорит Сикуринец. К слову, борются жэковцы исключительно с долгами по квартплате, платежки за отопление, свет и воду — не в счет.



В управляющей компании по обслуживанию жилого фонда Соломенского района поддерживают подчиненных. "Это своего рода воспитательная работа, поскольку жить за счет соседей — неправильно. Если этого не делать, у нас не будет денег обслуживать лифты, убирать территорию, устранять аварии. Будет коллапс и пострадают все — и должники, и ответственные плательщики", — сказал главный инженер КП Игорь Смаровоз.

По его словам, подавать в суд дорого и не всегда результативно: "Судебные сборы сейчас большие, а потом еще 2% от задолженности нужно заплатить исполнительной службе, чтобы она взяла в производство решение суда, а по факту и это часто не позволяет взыскать деньги. Большинство долговых денег мы получаем не через суд: убеждаем, проводим рейды, наклейки клеем".

Принуждение — это криминал

Однако власти о таких методах изъятия долгов не слышали. "Это настоящее рейдерство по отношению к людям. Я инициирую изучение данной проблемы на ближайшем заседании комиссии", — сказал глава комиссии Киеврады по вопросам ЖКХ Владимир Бондаренко.

А адвокат Иван Либерман инициативу ЖЭКа называет незаконной. "ЖЭК не имеет права осуществлять такие действия. Юридически такие листовки могут квалифицироваться как подготовка к преступлению. Есть ст. 355 УК "Принуждение к выполнению гражданско-правовых обязательств", которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, а соучастниками могут считаться как заказчики, так и непосредственные исполнители, которые будут расклеивать соответствующие листовки. Должником может назвать человека только суд, но даже это не является основанием для подобных наклеек. Подобные вопросы решаются индивидуально", — говорит Либерман.

За что могут арестовать жилье

Вместе с тем долги за коммуналку растут. Как сообщили в Главном управлении статистики Киева, по состоянию на конец 2016 года население столицы задолжало за содержание домов и придомовых территорий — 417,4 млн грн, за отопление — 1,5 млрд грн, а за электроэнергию — около 677,7 млн грн. Тем не менее, по словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, случаев, когда киевлян лишали жилья за неуплату, еще не было. Как рассказали нам юристы, арестовать недвижимость должника, даже если она единственная, можно в случае, если задолженность превысила 20 минимальных зарплат (64 тыс. грн). Срок исковой давности составляет три года. На практике это значит, что, если владелец квартиры не платил за коммуналку четыре или пять лет, суд имеет право взыскивать долг только за три года. Кроме того, как уверяет адвокат Ростислав Кравец, даже при значительных суммах долга большинство судебных инстанций отказываются отбирать квартиры.

Об этом знают и в ЖЭКах, потому охотно идут на реструктуризацию долгов даже на пять лет. Как отметил юрист Александр Плохотник, для компании главное — желание владельца квартиры платить, поэтому многие поставщики готовы идти на такой шаг и не доводить дело до суда.