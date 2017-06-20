В Киеве могут запретить купаться на трех пляжах

Запрет может быть введен в связи с превышением микробиологических показателей

На трех из одиннадцати киевских пляжей в связи с превышением микробиологических показателей может быть введен временный запрет на купание. Это пляжи озер Радужное и Тельбин в Днепровском районе, а также Вербное в Оболонском районе. Письмо с соответствующей рекомендацией управление государственного контроля по соблюдению санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве направило КП "Плесо".

Об пишет 112.ua со ссылкой на заместителя начальника отдела безопасности среды и жизнедеятельности ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Оксану Галюк.

Письмо было направлено еще в прошлую пятницу, 16 июня.

Напомним, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и генеральный директор КП "Плесо" Денис Пикалов сообщили, что в Киеве все 11 городских пляжей, которые готовились к началу купального сезона, получили соответствующие паспорта и готовы принимать отдыхающих. При этом три пляжа ("Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица") получили отметку соответствия европейским стандартам "Голубой флаг".