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В Киеве можно без комиссии заплатить за коммуналку "Карточкой киевлянина": список адресов http://www.segodnya.ua/img/article/7902/98_main.1484930811.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/98_tn.1484930811.jpg Коммуналка Коммуналку можно оплатить без комиссии

В Киеве можно без комиссии заплатить за коммуналку "Карточкой киевлянина": список адресов

Сегодня, 18:45

Коммуналку можно оплатить без комиссии

Коммуналку можно оплатить &quot;Карточкой киевлянина&quot;
Коммуналку можно оплатить "Карточкой киевлянина". Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В Киеве запустили новую услугу: владельцы карточки киевлянина, выпущеных "Ощадбанком", могут оплатить коммуналку без комиссии в 40 точках приема потребителей Центра коммунального сервиса. С помощью POS-терминалов киевляне оплачивают услуги за считанные минуты и получают сразу чек о совершенной оплате, сообщает КГГА.

Услугу запустили с сегодняшнего дня, 20 января. Для владельцев любых других карт комиссия при оплате через терминал составляет 2%.

Так, в Центре коммунального сервиса можно заплатить:

  • за все виды коммунальных услуг, или за любую услугу отдельно
  • осуществить предварительную оплату за услуги, погасить долг за коммуналку полностью или частично
  • внести оплату с учетом показаний счетчиков за холодную, горячую воду, газоснабжение, и электроэнергию

Операция по приему платежа занимает в среднем 5-8 минут. После транзакции сотрудник центра распечатывает чек с терминала, квитанцию и делает отметку "из системы распечатано верно" с проставлением даты, подписи и печати, скрепляет квитанцию с чеком и отдает потребителю, как подтверждение факта оплаты. На каждую услугу распечатывается отдельная квитанция.

Адреса отделений, в которых можно оплатить жилищно-коммунальные услуги:

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Более подробно ознакомиться с местоположением сервисных центров и графиком работы можно на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" или позвонив в отдел дистанционного обслуживания "Центра коммунального сервиса" по тел .: (044) 247-40-40 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.
услуги, комиссия, коммуналка, кгга, газоснабжение
Источник:

"Сегодня"

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