В Киеве на Троещине появился новый сквер

"Киевзеленстрой" высадил десятки деревьев и больше тысячи кустов

Во вторник, 23 августа в 13.00 в Киеве состоится торжественное открытие сквера на ул. Александра Сабурова, 16-в.

Как сообщили в пресс-службе "Киевзеленстроя", общая площадь сквера 0,45 га.

В сквере уложен газон общей площадью 3538 кв.м.; дорожки из твердого покрытия площадью 564 кв.м., с орнаментом украинской вышивки; установлены шесть лавочек и шесть урн для мусора.

Также в сквере обустроили цветник площадью 120 кв.м; высажено 83 дерева и 1016 кустов.

Напомним, в Киеве на Певческом поле Печерского ландшафтного парка открылся цветочный фестиваль. 200 тыс. цветов с инертными материалами формируют уникальную карту Украины.