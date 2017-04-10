В Киеве начались ежегодные отключения горячей воды

10 апреля в Киеве начинаются гидравлические испытания теплосетей, находящихся в зоне ответственности "Киевэнерго". Горячее водоснабжение будет прекращено на время проведения испытаний для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов. Об этом сообщили в ПАО "Киевэнерго".

Так, с 10 по 16 апреля состоятся испытания теплосетей от районной котельной "Молодежь", в связи с чем, начиная с 16:00 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детсада, 2 школ, 65 ведомств Шевченковского района.

Также с 10 до 24 апреля испытания теплосетей будут проводить от станции теплоснабжения №2. Начиная с 12:00 9 апреля поставки горячей воды временно прекратилось для потребителей 69 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 6 детских садов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района; а также 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детских садов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

Узнать о сроках проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно на сайте "Киевэнерго". Для этого необходимо выбрать свой район и улицу, после чего на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.