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В Киеве некоторым льготникам будут ставить бесплатные счетчики для воды: список категорий http://www.segodnya.ua/img/article/7822/94_main.1482475211.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/94_tn.1482475211.jpg Коммуналка Нужно подать заявление в центр коммунального сервиса

В Киеве некоторым льготникам будут ставить бесплатные счетчики для воды: список категорий

Сегодня, 08:37

Нужно подать заявление в центр коммунального сервиса

Счетчики бесплатно поставят нескольким категориям льготников
Счетчики бесплатно поставят нескольким категориям льготников

Депутаты Киеврады утвердили на заседании порядок установления счетчиков горячей и холодной воды за счет средств бюджета Киева отдельным льготным категориям населения. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов, собщает пресс-служба горсовета.

Соответствующий порядок предполагает установление счетчиков:

  • инвалидам I группы подгруппы А;
  • детям-инвалидам подгруппы А;
  • одиноким неработающим пенсионерам, которые нуждаются в уходе, размер пенсионной выплаты которых не превышает полутора прожиточных минимума доходов;
  • инвалидам I группы подгруппы Б и инвалидам II группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает полутора прожиточных минимума доходов;
  • опикунам несовершеннолетних детей-сирот.

Затраты на установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения льготным категориям населения осуществляется за счет городского бюджета.

"Механизм прост. Человек приходит в центр коммунального сервиса с соответствующим заявлением. Далее коммунальщики с профильным департаментом бесплатно устанавливают счетчики на холодную и горячую воду ", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом, предельная стоимость работ по установке средств учета горячего и холодного водоснабжения остальным льготным категориям населения определяется отдельно для каждой квартиры и не должна превышать 853 грн (в случае установки одного средства учета), 1705 грн (в случае установки двух средств учета) и 3410 грн (в случае установки четырех приборов учета).
заявление, кгга, выплаты, счетчики, коммунальщики, Петр Пантелеев
Источник:

"Сегодня"

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