В Киеве некоторым льготникам будут ставить бесплатные счетчики для воды: список категорий

Нужно подать заявление в центр коммунального сервиса

Депутаты Киеврады утвердили на заседании порядок установления счетчиков горячей и холодной воды за счет средств бюджета Киева отдельным льготным категориям населения. Соответствующее решение поддержали 86 депутатов, собщает пресс-служба горсовета.

Соответствующий порядок предполагает установление счетчиков:

инвалидам I группы подгруппы А;

детям-инвалидам подгруппы А;

одиноким неработающим пенсионерам, которые нуждаются в уходе, размер пенсионной выплаты которых не превышает полутора прожиточных минимума доходов;

инвалидам I группы подгруппы Б и инвалидам II группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает полутора прожиточных минимума доходов;

опикунам несовершеннолетних детей-сирот.

Затраты на установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения льготным категориям населения осуществляется за счет городского бюджета.

"Механизм прост. Человек приходит в центр коммунального сервиса с соответствующим заявлением. Далее коммунальщики с профильным департаментом бесплатно устанавливают счетчики на холодную и горячую воду ", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом, предельная стоимость работ по установке средств учета горячего и холодного водоснабжения остальным льготным категориям населения определяется отдельно для каждой квартиры и не должна превышать 853 грн (в случае установки одного средства учета), 1705 грн (в случае установки двух средств учета) и 3410 грн (в случае установки четырех приборов учета).