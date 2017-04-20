В Киеве перенесли отключения горячей воды

Сегодня, 18:09

Гидравлические испытания отменили из-за холодов

Горячую воду пока отключать не будут
Горячую воду пока отключать не будут

График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве переносится на неделю из-за существенного похолодания, сообщает КГГА

"Мы провели переговоры с теплоснабжающими организациями и откорректировали графики отключений горячей воды, поскольку на улице сохраняется прохладная погода. Уже сейчас происходит восстановление услуги жителям", – рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что в конце недели будет подготовлен новый график.

Напомним, что отопительный сезон в столице в этом году завершился 1 апреля, учитывая многочисленные обращения киевлян по этому поводу.
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Источник:

"Сегодня"

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