В Киеве починят аварийный водопровод на Борщаговской

Сегодня, 16:03

Водопровод износился, и есть риски повторных порывов и утечки воды

Водопровод на Борщаговской уже ломался несколько раз. Фото: С.Ваганов
Водопровод на Борщаговской уже ломался несколько раз. Фото: С.Ваганов

В конце мая на ул. Борщаговской, от переулка Кузнечного до Воздухофлотского путепровода, начнется капитальная реконструкция водопровода, построенного еще в 60-х годах.

"Водопровод износился, и есть риски повторных порывов и утечки воды", — сообщили в "Киевводоканале". Отремонтировать его планируют за полгода и 43 млн грн, выделенных из горбюджета. 

Напомним, только с начала этого года на Борщаговской водопровод прорывало трижды. Последняя авария случилась на Пасху, водой затопило несколько кварталов. От водоснабжения почти на два дня отключили ресторан и корпуса КПИ.
реконструкция, водопровод, борщаговская, затопило, отключили, аварийный
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подольский

Контрактовая площадь. Фото: uklon.com.ua

В Киеве скоро начнется реконструкция Контрактовой площади и ул.Сагайдачного – Кличко

14 Апреля, 20:38

По словам мэра, часть МАФов будет перенесена, на площади обустроена зеленая зона

Днепр

«Битва за Днепр». Экспозицию реконструируют впервые за сорок лет. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре за 8 млн грн реконструируют крупнейшую в стране диораму "Битва за Днепр"

12 Апреля, 22:19

В экспозицию планируют добавить современные звуковые спецэффекты и особые световые маркеры, а хронику описываемых событий будет передавать интерактивная карта

Власть

Подол в Киеве

Киевлянам обещают пеший Подол

10 Апреля, 09:26

Намерены горвласти в ближайшее время взяться и за реконструкцию площади

Коммуналка

Реконструкция Контрактовой площади: что уберут и что появится

7 Апреля, 18:23

Первый этап обустройства обещают провести к Евровидению

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования