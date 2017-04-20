В Киеве починят аварийный водопровод на Борщаговской

Водопровод износился, и есть риски повторных порывов и утечки воды

В конце мая на ул. Борщаговской, от переулка Кузнечного до Воздухофлотского путепровода, начнется капитальная реконструкция водопровода, построенного еще в 60-х годах.

"Водопровод износился, и есть риски повторных порывов и утечки воды", — сообщили в "Киевводоканале". Отремонтировать его планируют за полгода и 43 млн грн, выделенных из горбюджета.

Напомним, только с начала этого года на Борщаговской водопровод прорывало трижды. Последняя авария случилась на Пасху, водой затопило несколько кварталов. От водоснабжения почти на два дня отключили ресторан и корпуса КПИ.