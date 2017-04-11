ФОТОФАКТ. В Киеве появилась гигантская пасхальная корзина

Арт-объектом с симпатичными крашенками можно полюбоваться на Святошино

Сотрудники Святошинского зеленстроя перед Пасхой установили возле районной администрации новый арт-объект.

Так, на зеленой зоне по проспекту Победы, 97 работники зеленого хозяйства установили пасхальную композицию, рядом с которой могут сфотографироваться все желающие. В огромной пасхальной корзине – праздничный кулич, крашенки, украшенные цветочными рисунками и симпатичная птичка.

Зеленстроевцы надеются, что подарок понравится киевлянам и подарит всем праздничное настроение.