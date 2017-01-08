В Киеве появилась онлайн-карта работы снегоуборочной техники

Теперь можно увидеть, какие улицы города чистятся в данный момент

В Киеве появилась онлайн-карта, где в реальном времени можно увидеть, где работает снегоуборочная техника. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

При клике на технику можно увидеть ее государственный номер, тип объекта, группу объекта, собственника и скорость передвижения. Также все объекты (392) поделены на активные и неактивные.

Напомним, в столице уже второй день идет снег. Машины застряют на дорогах, а киевляне катаются по городу на сноубордах.