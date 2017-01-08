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В Киеве появилась онлайн-карта работы снегоуборочной техники http://www.segodnya.ua/img/article/7863/81_main.1483887264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/81_tn.1483887264.jpg Коммуналка Теперь можно увидеть, какие улицы города чистятся в данный момент  

В Киеве появилась онлайн-карта работы снегоуборочной техники

Сегодня, 16:54

Теперь можно увидеть, какие улицы города чистятся в данный момент

 

Технику можно отследить в режиме реального времени. Фото: facebook.com/kievavtodor
Технику можно отследить в режиме реального времени. Фото: facebook.com/kievavtodor

В Киеве появилась онлайн-карта, где в реальном времени можно увидеть, где работает снегоуборочная техника. Об этом сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

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При клике на технику можно увидеть ее государственный номер, тип объекта, группу объекта, собственника и скорость передвижения. Также все объекты (392) поделены на активные и неактивные.

Напомним, в столице уже второй день идет снег. Машины застряют на дорогах, а киевляне катаются по городу на сноубордах.
техника, снег, карта, уборка снега, Белоцерковец
Источник:

"Сегодня"

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