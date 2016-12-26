В Киеве появился новогодний олень (фото)

В Днепровском районе Киева появилась еще одна новогодняя композиция. Ее создали сотрудники КП СЗН Днепровского района.

На бульваре Верховной Рады появилась огромная новогодняя игрушка, нарядная коробка "с подарком" и забавный олень, возле которых можно сфотографироваться.

Правда, не всем киевлянам пришлась по душе новая композиция.

"Уважаемые зеленбудовцы, признайтесь, вы целенаправленно устанавливаете в Киеве не арт-объекты, а чучела, чтобы птиц пугать? Ну, объясните, почему у оленя высунут язык – чтобы казалось, что он вот-вот копыта отбросит?", – возмущается Роман Миневич.

В Киеве на транспортной развязке по проспекту Бажана возле станции метро "Харьковская" празднично засияли 36 красавиц-елок.

А в Днепровском и Деснянском районах появились нарядные новогодние корзинки.