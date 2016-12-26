В Киеве появился новогодний олень (фото)
Композицию установили на бульваре Верховной Рады
В Днепровском районе Киева появилась еще одна новогодняя композиция. Ее создали сотрудники КП СЗН Днепровского района.
На бульваре Верховной Рады появилась огромная новогодняя игрушка, нарядная коробка "с подарком" и забавный олень, возле которых можно сфотографироваться.
Правда, не всем киевлянам пришлась по душе новая композиция.
"Уважаемые зеленбудовцы, признайтесь, вы целенаправленно устанавливаете в Киеве не арт-объекты, а чучела, чтобы птиц пугать? Ну, объясните, почему у оленя высунут язык – чтобы казалось, что он вот-вот копыта отбросит?", – возмущается Роман Миневич.
В Киеве на транспортной развязке по проспекту Бажана возле станции метро "Харьковская" празднично засияли 36 красавиц-елок.
А в Днепровском и Деснянском районах появились нарядные новогодние корзинки.
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