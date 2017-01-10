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В Киеве собираются плавить снег http://www.segodnya.ua/img/article/7867/74_main.1484040433.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/74_tn.1484040433.jpg Коммуналка Белорусские специалисты консультируют "Киевавтодор"  

В Киеве собираются плавить снег

Сегодня, 11:27

Белорусские специалисты консультируют "Киевавтодор"

 

Столичный снег будут плавить
Столичный снег будут плавить. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

"Киевавтодор" проводит консультации с белорусскими специалистами на предмет обустройства в Киеве "Стационарных снегоплавильных пунктов". Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

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Сейчас убранный с улиц Киева снег вывозится на 32 пустыря – места временного накопления снега на период 2016-2017 годов.

Инновация предполагает создание снегоплавильных камер, где за счет температуры сточных вод (16–18 градусов) снег будет плавиться, что, как предполагает коммунальная корпорация, сократит негативное воздействие на окружающую среду.
снег, Александр Пабат, консультации, киевавтодор, пабат, уборка снега, инновация
Источник:

"Сегодня"

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