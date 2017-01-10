В Киеве собираются плавить снег

"Киевавтодор" проводит консультации с белорусскими специалистами на предмет обустройства в Киеве "Стационарных снегоплавильных пунктов". Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

Сейчас убранный с улиц Киева снег вывозится на 32 пустыря – места временного накопления снега на период 2016-2017 годов.

Инновация предполагает создание снегоплавильных камер, где за счет температуры сточных вод (16–18 градусов) снег будет плавиться, что, как предполагает коммунальная корпорация, сократит негативное воздействие на окружающую среду.