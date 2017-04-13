ФОТОФАКТ. В Киеве возле дома пенсионеры проткнули шины гвоздями "против детей"

Жители дома переживают, что дети могут пораниться в темноте

В Киеве на проспекте Бажана 5а, возле первого подъезда пенсионеры вкопали шины, которые прокололи гвоздями, чтобы по ним не ходили дети.

Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky

Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky

Местные жители говорят, что на их замечания пенсионеры начали кричать, что дети невоспитанные.

"Вдруг кто-то поранится в темноте, их же вообще не видно", – переживают жильцы.

В комментариях киевляне предлагают в качестве "мести" забить гвозди в лавочки, где сидят пенсионеры, или поджечь шины.