ФОТОФАКТ. В Киеве возле дома пенсионеры проткнули шины гвоздями "против детей"

Сегодня, 16:30

Жители дома переживают, что дети могут пораниться в темноте

 

Гвозди в шинах. Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky
Гвозди в шинах. Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky

В Киеве на проспекте Бажана 5а, возле первого подъезда пенсионеры вкопали шины, которые прокололи гвоздями, чтобы по ним не ходили дети.

17904526_1448417588531264_7588040671215094161_n

Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky

17951964_1448417585197931_1782630672924938395_n

Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky

Местные жители говорят, что на их замечания пенсионеры начали кричать, что дети невоспитанные.

"Вдруг кто-то поранится в темноте, их же вообще не видно", – переживают жильцы.

В комментариях киевляне предлагают в качестве "мести" забить гвозди в лавочки, где сидят пенсионеры, или поджечь шины.
шины, лавочки, киевляне, бажана, местные жители, гвозди
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Американец забил головой 38 гвоздей за две минуты

13 Февраля, 19:09

Удивительная способность "бить головой" обнаружилась у мужчины в детстве

Коммуналка

Как в Киеве заставить коммунальщиков почистить озеро от мусора

7 Апреля, 09:55

Киевляне могут обратиться непосредственно в КП "Плесо"

Транспорт

В Киеве открылись пункты сдачи старых шин

22 Марта, 02:35

В Киеве за год накапливается около 15 тысяч тонн покрышек, а автомобильная резина разлагается более 100 лет

Коммуналка

Шины будут принимать в 10 пунктах. Фото: gorod.lv

В Киеве откроется 10 пунктов сбора изношенных шин

17 Марта, 19:00

Только в столице насчитывается около одного миллиона автомобилей  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования