ФОТОФАКТ. В Киеве возле дома пенсионеры проткнули шины гвоздями "против детей"
Жители дома переживают, что дети могут пораниться в темноте
В Киеве на проспекте Бажана 5а, возле первого подъезда пенсионеры вкопали шины, которые прокололи гвоздями, чтобы по ним не ходили дети.
Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky
Фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky
Местные жители говорят, что на их замечания пенсионеры начали кричать, что дети невоспитанные.
"Вдруг кто-то поранится в темноте, их же вообще не видно", – переживают жильцы.
В комментариях киевляне предлагают в качестве "мести" забить гвозди в лавочки, где сидят пенсионеры, или поджечь шины.
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