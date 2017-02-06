В столице специалисты будут сверять начисления "Киевэнерго" с показателями счетчиков (видео)

Начисление за отопление проверит коммунальная инспекция в Киеве. С соответствующей просьбой в городскую администрацию обратились жители 213 столичных домов. По крайней мере, по половине обращений назначены проверки. Инспекторы будут сверять начисления за тепло показаниям счетчика. Если обнаружат расхождения – обещают сделать перерасчет.

"У нас 213 домов обратились в жилищно-коммунальную инспекцию, из них 112 домов, в которых мы сомневаемся относительно правильности начисления. Там надо по каждому дому отдельно с выездом на место, со сверкой площади разбираться", – рассказал Петр Пантелеев , заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в январе жители столицы получили непривычные платежки за коммуналку от ГИВЦ, которые многих смутили и запутали. В КГГА поясняют: платежка ознакомительная, а оплачивать по ней можно лишь некоторые услуги.

В новой квитанции на одном листе перечислены для оплаты все комуслуги, на которые ранее приходили отдельные "бумажки": придомовая территория, холодное водоснабжение и водоотвод, горячее водоснабжение, отопление, электроэнергия и даже газоснабжение.