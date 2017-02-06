В столице специалисты будут сверять начисления "Киевэнерго" с показателями счетчиков (видео)

Сегодня, 18:11

Если обнаружат расхождения – обещают сделать перерасчет


Начисление за отопление проверит коммунальная инспекция в Киеве. С соответствующей просьбой в городскую администрацию обратились жители 213 столичных домов. По крайней мере, по половине обращений назначены проверки. Инспекторы будут сверять начисления за тепло показаниям счетчика. Если обнаружат расхождения – обещают сделать перерасчет.

"У нас 213 домов обратились в жилищно-коммунальную инспекцию, из них 112 домов, в которых мы сомневаемся относительно правильности начисления. Там надо по каждому дому отдельно с выездом на место, со сверкой площади разбираться", – рассказал Петр Пантелеев , заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, в январе жители столицы получили непривычные платежки за коммуналку от ГИВЦ, которые многих смутили и запутали. В КГГА поясняют: платежка ознакомительная, а оплачивать по ней можно лишь некоторые услуги.

В новой квитанции на одном листе перечислены для оплаты все комуслуги, на которые ранее приходили отдельные "бумажки": придомовая территория, холодное водоснабжение и водоотвод, горячее водоснабжение, отопление, электроэнергия и даже газоснабжение.
видео, отопление, электроэнергия, Киевэнерго, перерасчет, начисления, газоснабжение, гивц
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Что делать, если не хватает денег на коммуналку. Фото: архив

На каждого киевлянина приходится несколько тысяч долга за коммуналку: как заплатить и что грозит

4 Февраля, 07:36

На каждого жителя Печерского района приходится долг в 2,9 тысяч гривен. В среднем по Киеву за год долг вырос в два раза 

ЖКХ

За недобросовестных потребителей приходится платить соседям. Фото: архив

"Подводные камни" счетчиков на тепло: киевлянин получил платежку почти на 10 тыс. грн за месяц

22 Января, 05:41

Киевлянину пришлось платить за соседей, которые установили счетчики на тепло в своих квартирах, но использованные Гкал не оплатили 

ЖКХ

Как платить за отопление меньше. Фото: архив

Шокирующие счета за отопление: почему так дорого и что делать с коммуналкой

21 Января, 07:50

Почему киевлянам пришли огромные счета за отопление и что делать дальше 

Коммуналка

Новый формат. В платежке перечислили все комуслуги. Пока «работает» только верхняя часть квитанции

Как киевлянам платить за коммуналку по-новому

16 Января, 07:33

Новая квитанция имеет ознакомительный характер

Коммуналка

Как оплачивать коммуналку. Фото: архив

Платить по-новому: когда и как поменяются платежки за коммуналку

13 Января, 12:24

В Киеве уже в следующем месяце, как предполагают в ГИВЦ, все коммунальные счета можно будет оплачивать по единой платежке 

Коммуналка

Коммунальщикам поручили исправить проблемы с отоплением

Заместитель Кличко проинспектировал квартиры киевлян, которые жаловались на низкую температуру

11 Января, 17:51

Коммунальщикам дали команду исправить технические проблемы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования