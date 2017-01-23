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ФОТОФАКТ. Велодорожку в Киеве "дополнили" киоском и обледеневшим снегом http://www.segodnya.ua/img/article/7907/77_main.1485163930.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/77_tn.1485163930.jpg Коммуналка "Удобная" велодорожка находится на Троещине  

ФОТОФАКТ. Велодорожку в Киеве "дополнили" киоском и обледеневшим снегом

Сегодня, 11:31

"Удобная" велодорожка находится на Троещине

 

Велодорожка на Троещине. Фото: facebook.com/andrei.kovalenko.370
Велодорожка на Троещине. Фото: facebook.com/andrei.kovalenko.370

В Киеве на Троещине сфотографировали велодорожку, покрытую обледеневшим снегом. Кроме того, прямо на велодорожке стоит киоск.

"Еще хуже у "Сильпо" на Брест-Литовском у райадминистрации", – сообщает в комментариях Volodymyr Oliinyk.

Напомним, в июне прошлого года в соцсетях активно критиковали ремонт пешеходной дорожки на Южном мосту. "Сделали дорожку для велосипедистов, по которой нереально проехать. Я попытался на нее втиснуться, но руль не помещается в проем. Зачем было так делать — непонятно", — пишет киевлянин Олег Полевой.

В "Киевавтодоре" заверяют, что проводили капремонт этой части моста и не планировали обустраивать там велодорожку. "Мы не проводили реконструкцию моста, она предполагает полное закрытие переправы. Делался лишь капремонт отбойника, мы сделали его в три раза прочнее, чем ранее. Речь идет о ремонте пешеходной дорожки вдоль Южного моста, она не предназначена для проезда по ней велосипедистов. Мы не расширяли проезжую часть. Находиться на этой дорожке могут только пешеходы. Она не предназначена для велосипедистов! Увы, Южный мост проектировался в советские времена, и на нем не предусмотрена велодорожка. Велосипедисты там могут ездить лишь по крайней правой полосе", — сообщили в "Киевавтодоре".
троещина, киоск, велодорожки, велосипедисты, капремонт
Источник:

"Сегодня"

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