Владельцев киосков на КПИ предупреждали семь раз – Белоцерковец

Сегодня, 10:38

Хозяева снесенных МАФов ни разу ни копейки не платили в городской бюджет

 

Снесенные киоски. Фото: facebook.com/natalka.makogon
Снесенные киоски. Фото: facebook.com/natalka.makogon

Снесенные в Киеве на КПИ ночью МАФы были незаконными. Об этом в Facebook пишет советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, киоски не удавалось демонтировать уже долгое время в связи сопротивлением "мафовиков".

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"Мафовиков предупреждали семь раз (именно столько выдано предписаний) о том, что демонтаж будет осуществлен, последний раз – меньше месяца назад. Никто не мешал им добровольно убрать эту "клоаку", но никто не торопился... как обычно, видимо, рассчитывали на свою "крышу" в некоторых ведомствах", – пишет Белоцерковец.

Советник мэра отметил, что владельцы снесенных МАФов ни разу за свое существование ни копейки не платили в городской бюджет, киоски находились там самовольно, а их работники осуществляли "левые" и опасные подключения света.

"Да, демонтаж был жесткий, но по-другому и не вышло бы, добровольно никто не хочет терять деньги с аренды. Напомню, что данные МАФы закрывали вход в учебное заведение, на месте демонтированных будет организован сквер. Мусор до конца сегодняшнего дня коммунальные службы вывезут", – заверил он.

Напомним, в Киеве сегодня ночью снесли МАФы возле станции метро "Политехнический институт".
кпи, демонтаж, мафы, киоски, Белоцерковец
Источник:

"Сегодня"

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