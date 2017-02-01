Вопрос чиновнику: как в Киеве очистить стены исторического особняка от проводов

На улице Большая Житомирская, 23, находится памятник архитектуры с красивым декором на фасаде в виде львов, но их завесили проводами, причем так, что львов почти не видно, жалуются местные жители.

"К сожалению, на законодательном уровне данная проблема никак не урегулирована. Только балансодержатель здания может изначально пресекать подобные негативные ситуации. Наказать того, кто это сделал, мы не можем. Даже выписать ему административный штраф. Но мы работаем над созданием законных норм, чтобы город мог решать подобные вопросы. В данном случае жители улицы Большой Житомирской мо¬¬гут обратиться к балансодержателю, то есть ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов), или в жэк. Именно балансодержатель может поспособствовать в решении данного вопроса и сделать так, чтобы провода, которые завешивают красивый декор памятника архитектуры, разместили более аккуратно", – рассказал "Сегодня" Дмитрий Белоцерковец, советник мэра Киева.

Также жильцы дома могут обратиться в ГСЧС, поскольку они могут провести проверку здания по нормам пожарной безопасности. Если окажется, что нарушены какие-то нормы и это небезопасно для жителей дома, то провода на законных основаниях заставят убрать.