Возле Оболонской набережной устроили мусорный склад

Сегодня, 13:46

В постройку сбрасывают отходы, которые никто не убирает

 

Постройка забросана мусором и разрисована граффити. Фото: facebook.com/baciluki
Постройка забросана мусором и разрисована граффити. Фото: facebook.com/baciluki

В Киеве на площади возле Покровского собора на Оболонской набережной находится постройка, забросанная мусором. 

Стены сооружения разрисованы граффити.

"Простое решение вопроса – отдать людям под кафе, за ремонт полгода-год без аренды... Лучше еще два кафе, чем вот такая "красота", – пишет в Facebook автор фото Виктор Шиханцов.

"Да нам срочно нужно в Европу и без виз! Там же еще нет таких красот? Так будут!", – с иронией комментирует Владислав Музыра.
ремонт, мусор, граффити, кафе, отходы, оболонь, Оболонская набережная
Источник:

"Сегодня"

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