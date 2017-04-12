Возле Оболонской набережной устроили мусорный склад

В постройку сбрасывают отходы, которые никто не убирает

В Киеве на площади возле Покровского собора на Оболонской набережной находится постройка, забросанная мусором.

Стены сооружения разрисованы граффити.

"Простое решение вопроса – отдать людям под кафе, за ремонт полгода-год без аренды... Лучше еще два кафе, чем вот такая "красота", – пишет в Facebook автор фото Виктор Шиханцов.

"Да нам срочно нужно в Европу и без виз! Там же еще нет таких красот? Так будут!", – с иронией комментирует Владислав Музыра.