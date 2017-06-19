Все о подорожании квартплаты в Киеве

С 1 июля квартплата (содержание домов и придомовой территории) для киевлян будет в два раза дороже. Если сейчас горожане платят в среднем 2,85 грн/кв. м, то за июль им придется выложить минимум 5,80 грн/кв. м (для каждого дома рассчитан свой тариф — ознакомиться с ним можно на сайте КГГА).

ПРИЧИНЫ ПОДОРОЖАНИЯ. Горвласти уверяют, что повышения было не избежать. Главной причиной называют повышение минимальной зарплаты в стране (с 1 января она увеличилась вдвое – до 3200 грн), а также – рост стоимости различных тарифов, в том числе, горючего и расценок за вывоз твердых бытовых отходов. Чиновники говорят, что благодаря новым тарифам повысят зарплаты слесарям, сантехникам и дворникам, увеличат финансирование на текущие ремонты, обслуживание лифтов…

"Тариф для коммунальных жэков не менялся почти семь лет. В течение последних двух лет КП обращались с просьбой скорректировать тариф. На фоне увеличения тарифов на тепло, горячую воду мы им отказывали. Однако сейчас речь идет о том, чтобы сохранить сферу ЖКХ и не потерять рабочих. Речь идет о дворниках, сантехниках, которые получают минимальную зарплату (дефицит дворников в Киеве около 40%. — Авт.). Изменив тарифы, мы обеспечим бесперебойное предоставление услуг и улучшим сервис", — обещает замглавы КГГА Петр Пантелеев.

ОБЕЩАЮТ СКИДКИ. Для киевлян, которые будут исправно платить (до 20 числа каждого месяца), полагается скидка в 10%. Правда, горожан этот "коммунальный пряник" не очень радует. "Квартплата за "трешку" была чуть более 200 грн, а теперь придется платить более 400 грн (см. инфографику). А зимой — еще и за отопление... Общая сумма выйдет около 4 тысяч грн. И субсидии у меня нет... Такая сумма неподъемная. Жить не на что! Где взять деньги? Скидка в 10% — не спасет", — жалуется киевлянка Ольга Каминская.



ТАРИФЫ. Согласно распоряжению КГГА, подорожание коснется 8,4 тыс. жилых домов (всего их 11,4 тыс.). Остальные дома обслуживают коммерческие жэки, ОСМД, ЖСК, которые уже давно подняли тарифы. "Средний тариф составит после подорожания 5,80 грн/кв. м, тогда как тариф коммерческих жэков уже сейчас — 7—10 грн за кв. м", — говорит советник первого зампредседателя КГГА по вопросам ценовой политики Василий Яструбинский.

Эксперты согласны, что тариф бьет многих киевлян по карману, но уверяют, мол, ситуация безвыходна. "Пересмотр тарифов за коммунальные услуги нужно было сделать еще несколько лет назад. Впрочем, трети киевлян это повышение не коснется, поскольку они получают субсидии от государства", — сказал "Сегодня" директор аналитико-­исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.