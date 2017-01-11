Заместитель Кличко проинспектировал квартиры киевлян, которые жаловались на низкую температуру

С начала отопительного сезона осуществлено 2331 комиссионное обследование квартир, где зафиксирована недостаточная температура отопления. Такие комиссии действуют в каждом районе, и в результате их работы принимается решение о пересчете ,либо оперативно устраняются поломки, влияющие на работу системы отопления. Об этом во время выездной инспекции работы комиссии в домах в Голосеевском и Святошинском районах заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Комиссия состоит из представителей теплоснабжающих предприятий – ОАО "Киевэнерго" или ООО "Еврореконструкция", жилищных предприятий и, собственно, самих жителей. Осуществляется замер температуры отопления в доме. Если фиксируется температура ниже необходимой нормы, а это 18 градусов, то определяется причина и ответственный за это. В результате оперативно устраняются технические неполадки, или человеку осуществляется перерасчет", – рассказал заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев проверил две квартиры, жители которых жаловались на некачественную услугу отопления. В помещениях было зафиксировано 16 градусов тепла.

"В первой квартире в Голосеевском районе определено, что причиной является техническая проблема, которая возникла после установки теплового счетчика в прошлом году. В течение суток ЖЭК совместно с "Киевэнерго" проведут необходимые расчеты, спланируют технические меры, чтобы вернуть людям в квартиру нормальную температуру отопления. В случае квартиры на улице Дружковской результаты обследования квартиры и теплопункта показали, что необходимо заменить как краны на радиаторах в квартире, которым уже десятки лет, так и запорную арматуру в тепловом пункте. На это исполнителям даем 10 дней, а жителям квартир, где есть проблема недогрева, осуществят пересчет ", – объяснил Петр Пантелеев.

Он также отметил, что комиссии продолжат свою работу и посоветовал людям обращаться в случае предоставления некачественных услуг по телефону горячей линии по вопросам ЖКХ – 1557 или (044) 500 15 57.