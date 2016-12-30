12 месяцев в Киеве: что важного произошло в 2016 году

Киевляне простились с голосом метро, обсуждали арест сына Черновецкого в Испании и запрет на продажу алкоголя ночью

Январь: смертельный грипп

Год начался для Киева со смертей из-за гриппа (H1N1). До конца января в городе было зарегистрировано 8 случаев. Киевляне массово ездили в масках в метро и в маршрутках, а в школах был временный карантин.

Фото: С. Николаев

Февраль: погоня за BMW

Произошла ночная погоня полиции со стрельбой за неадекватным BMW по трем районам Киева. Был застрелен 17-летний парень. Первое заседание суда над подозреваемым копом Сергеем Олийныком состоится сегодня.

Фото: А. Бойко

Март: не стало Тревоги

В киевском зоопарке от старости умерла носорог Тревога. Ей было 46 лет, и она считалась старейшим носорогом Европы. Тревога попала в Киев из Германии в 1972 году. Замены ей в зоопарке пока не нашли.

Фото: А. Яремчук

Апрель: побег Шахова

Обвиняемого в организации строительной аферы "Элита-центра" Александра Шахова (Волконского) выпустили на свободу под залог в 384 млн грн. Он залог не внес и был взят под домашний арест, но сумел сбежать.

Фото: А. Бойко

Май: пожар у престарелых

29 мая в поселке Леточки Киевской области произошел страшный пожар — полностью сгорел дом престарелых. В огне погибли 17 человек, в том числе 50-летняя медсестра, которая спасала стариков из огня.

Фото: А. Бойко

Июнь: ушел "голос" метро

21 июня перестало биться сердце "голоса" киевского метро — Николая Петренко, директора Киевского академического театра кукол. Именно его замечательный голос мы уже 20 лет слышим в столичной подземке.

Фото: С. Андреев

Июль: арест сына экс-мэра

В Испании был задержан Степан Черновецкий, сын экс-мэра Киева. Полиция назвала его главой мафии и обвиняла в отмывании миллионов евро. Степан провел в тюрьме Барселоны месяц и вышел на свободу.

Фото: diaridegirona.cat

Август: привезли бегемота

В Киевский зоопарк привезли самочку бегемота весом в 200 кг. Бигги пока привыкает к новому дому, посетители смогут увидеть ее весной. Она заменила бегемотиху Бресту, прожившую в зоопарке 58 лет.

Фото: zoo.kiev.ua

Сентябрь: табу на алкоголь

Киеврада запретила продажу спиртного ночью в супермаркетах Киева с 23:00 до 10:00. Супермаркеты поддержали сухой закон и придерживались правил. Впрочем, сейчас АМКУ требует снять запрет.

Октябрь: свадьба года

Во Владимирском соборе обвенчались экс-депутат Киеврады 38-летняя Елена Еськина и 62-летний Мишель Терещенко, мэр Глухова, потомок меценатов, построивших в Киеве десятки уникальных зданий.

Фото: А. Яремчук

Ноябрь: памятник княжне

В сквере на Львовской площади открыли бронзовый памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне, королеве Франции. Киевская княжна Анна изображена маленькой девочкой с книжечкой в руках.

Фото: А. Яремчук

Декабрь: открытие ЦУМа

3 декабря торжественно открыли столичный ЦУМ, который реконструировали четыре года. Главный универмаг страны получил роскошный стеклянный купол, кафе на крыше и новую концепцию.