Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Люди
12 месяцев в Киеве: что важного произошло в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7845/81_main.1483082344.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/81_tn.1483082344.jpg Люди Киевляне простились с голосом метро, обсуждали арест сына Черновецкого в Испании и запрет на продажу алкоголя ночью

12 месяцев в Киеве: что важного произошло в 2016 году

Сегодня, 09:18

Киевляне простились с голосом метро, обсуждали арест сына Черновецкого в Испании и запрет на продажу алкоголя ночью

Каждый месяц в Киеве происходили важные события
Каждый месяц в Киеве происходили важные события. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Январь: смертельный грипп

Год начался для Киева со смертей из-за гриппа (H1N1). До конца января в городе было зарегистрировано 8 случаев. Киевляне массово ездили в масках в метро и в маршрутках, а в школах был временный карантин.

398001_9183155

Фото: С. Николаев

Февраль: погоня за BMW

Произошла ночная погоня полиции со стрельбой за неадекватным BMW по трем районам Киева. Был застрелен 17-летний парень. Первое заседание суда над подозреваемым копом Сергеем Олийныком состоится сегодня.

1203913_9183154

Фото: А. Бойко

Март: не стало Тревоги

В киевском зоопарке от старости умерла носорог Тревога. Ей было 46 лет, и она считалась старейшим носорогом Европы. Тревога попала в Киев из Германии в 1972 году. Замены ей в зоопарке пока не нашли.

598220_9183156

Фото: А. Яремчук

Апрель: побег Шахова

Обвиняемого в организации строительной аферы "Элита-центра" Александра Шахова (Волконского) выпустили на свободу под залог в 384 млн грн. Он залог не внес и был взят под домашний арест, но сумел сбежать.

1212062_9183157

Фото: А. Бойко

Май: пожар у престарелых

29 мая в поселке Леточки Киевской области произошел страшный пожар — полностью сгорел дом престарелых. В огне погибли 17 человек, в том числе 50-летняя медсестра, которая спасала стариков из огня.

1216973_9183158

Фото: А. Бойко

Июнь: ушел "голос" метро

21 июня перестало биться сердце "голоса" киевского метро — Николая Петренко, директора Киевского академического театра кукол. Именно его замечательный голос мы уже 20 лет слышим в столичной подземке.

549097_9183160

Фото: С. Андреев

Июль: арест сына экс-мэра

В Испании был задержан Степан Черновецкий, сын экс-мэра Киева. Полиция назвала его главой мафии и обвиняла в отмывании миллионов евро. Степан провел в тюрьме Барселоны месяц и вышел на свободу.

1223255_9183159

Фото: diaridegirona.cat

Август: привезли бегемота

В Киевский зоопарк привезли самочку бегемота весом в 200 кг. Бигги пока привыкает к новому дому, посетители смогут увидеть ее весной. Она заменила бегемотиху Бресту, прожившую в зоопарке 58 лет.

begemot-kiev-2_9183153

Фото: zoo.kiev.ua

Сентябрь: табу на алкоголь

Киеврада запретила продажу спиртного ночью в супермаркетах Киева с 23:00 до 10:00. Супермаркеты поддержали сухой закон и придерживались правил. Впрочем, сейчас АМКУ требует снять запрет.

1232197_9183161

Октябрь: свадьба года

Во Владимирском соборе обвенчались экс-депутат Киеврады 38-летняя Елена Еськина и 62-летний Мишель Терещенко, мэр Глухова, потомок меценатов, построивших в Киеве десятки уникальных зданий.

1234317_9183162

Фото: А. Яремчук

Ноябрь: памятник княжне

В сквере на Львовской площади открыли бронзовый памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне, королеве Франции. Киевская княжна Анна изображена маленькой девочкой с книжечкой в руках.

1237427_9183163

Фото: А. Яремчук

Декабрь: открытие ЦУМа

3 декабря торжественно открыли столичный ЦУМ, который реконструировали четыре года. Главный универмаг страны получил роскошный стеклянный купол, кафе на крыше и новую концепцию.

1239593_9183165
пожар, метро, арест, запрет, памятник, залог, голос, итоги, погоня, BMW, тревога
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Правительство обнародовало свои главные достижения в 2016 году. Фото: kmu.gov.ua

Главные достижения Кабмина в 2016 году (инфографика)

27 Декабря, 12:20

Правительство собрало воедино все свои "победы" в уходящем году

Общество

Больше всего украинцев вдохновили спортивные и культурные достижения. Фото: UArgument

Украинцы подвели итоги года: в стране гордятся Джамалой и недовольны ценами (опрос)

23 Декабря, 15:35

Люди считают провалом расследование убийств на Майдане, но рады освобождению Савченко из российского плена

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.