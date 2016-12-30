12 месяцев в Киеве: что важного произошло в 2016 году
Киевляне простились с голосом метро, обсуждали арест сына Черновецкого в Испании и запрет на продажу алкоголя ночью
Январь: смертельный грипп
Год начался для Киева со смертей из-за гриппа (H1N1). До конца января в городе было зарегистрировано 8 случаев. Киевляне массово ездили в масках в метро и в маршрутках, а в школах был временный карантин.
Фото: С. Николаев
Февраль: погоня за BMW
Произошла ночная погоня полиции со стрельбой за неадекватным BMW по трем районам Киева. Был застрелен 17-летний парень. Первое заседание суда над подозреваемым копом Сергеем Олийныком состоится сегодня.
Фото: А. Бойко
Март: не стало Тревоги
В киевском зоопарке от старости умерла носорог Тревога. Ей было 46 лет, и она считалась старейшим носорогом Европы. Тревога попала в Киев из Германии в 1972 году. Замены ей в зоопарке пока не нашли.
Фото: А. Яремчук
Апрель: побег Шахова
Обвиняемого в организации строительной аферы "Элита-центра" Александра Шахова (Волконского) выпустили на свободу под залог в 384 млн грн. Он залог не внес и был взят под домашний арест, но сумел сбежать.
Фото: А. Бойко
Май: пожар у престарелых
29 мая в поселке Леточки Киевской области произошел страшный пожар — полностью сгорел дом престарелых. В огне погибли 17 человек, в том числе 50-летняя медсестра, которая спасала стариков из огня.
Фото: А. Бойко
Июнь: ушел "голос" метро
21 июня перестало биться сердце "голоса" киевского метро — Николая Петренко, директора Киевского академического театра кукол. Именно его замечательный голос мы уже 20 лет слышим в столичной подземке.
Фото: С. Андреев
Июль: арест сына экс-мэра
В Испании был задержан Степан Черновецкий, сын экс-мэра Киева. Полиция назвала его главой мафии и обвиняла в отмывании миллионов евро. Степан провел в тюрьме Барселоны месяц и вышел на свободу.
Фото: diaridegirona.cat
Август: привезли бегемота
В Киевский зоопарк привезли самочку бегемота весом в 200 кг. Бигги пока привыкает к новому дому, посетители смогут увидеть ее весной. Она заменила бегемотиху Бресту, прожившую в зоопарке 58 лет.
Фото: zoo.kiev.ua
Сентябрь: табу на алкоголь
Киеврада запретила продажу спиртного ночью в супермаркетах Киева с 23:00 до 10:00. Супермаркеты поддержали сухой закон и придерживались правил. Впрочем, сейчас АМКУ требует снять запрет.
Октябрь: свадьба года
Во Владимирском соборе обвенчались экс-депутат Киеврады 38-летняя Елена Еськина и 62-летний Мишель Терещенко, мэр Глухова, потомок меценатов, построивших в Киеве десятки уникальных зданий.
Фото: А. Яремчук
Ноябрь: памятник княжне
В сквере на Львовской площади открыли бронзовый памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне, королеве Франции. Киевская княжна Анна изображена маленькой девочкой с книжечкой в руках.
Фото: А. Яремчук
Декабрь: открытие ЦУМа
3 декабря торжественно открыли столичный ЦУМ, который реконструировали четыре года. Главный универмаг страны получил роскошный стеклянный купол, кафе на крыше и новую концепцию.
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