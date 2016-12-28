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Найди друга: молодой кошечке, которая залезла погреться под авто, оторвало лапу http://www.segodnya.ua/img/article/7837/37_main.1482872190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/37_tn.1482872190.jpg Люди Мурлыку готовы отдать в хорошие руки

Найди друга: молодой кошечке, которая залезла погреться под авто, оторвало лапу

Вчера, 22:56

Мурлыку готовы отдать в хорошие руки

Кошка нуждается в помощи. Фото: facebook.com/vlad.life
Кошка нуждается в помощи. Фото: facebook.com/vlad.life

В Киеве молодая кошка забралась под капот автомобиля погреться. Водитель завел двигатель. В итоге животному оторвало одну лапку, вторую повредило. Об этом в Фейсбук сообщил журналист dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Водители! Похлопайте по капоту, перед тем как включить двигатель", – просит он.

Отмечается, что сейчас угрозы жизни кошки нет. Мурлыку забрали волонтеры и готовы отдать в хорошие руки. А пока ей нужны деньги на лечение. 

Контактный телефон: 067 462 6373, Хльосткина София.

Карта для оказания помощи: 5168 7556 3143 7072 (ПриватБанк).

Отметим, также животные часто греются под днищем машины или вылазят на колеса. Будьте внимательны!
животные, кошка, коты, Найди друга

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