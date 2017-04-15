Прямая трансляция Пасхальных богослужений из храмов Киева и Ватикана

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В этом году христиане всего мира отмечают праздник Воскресения Христова одновременно – в воскресенье, 16 апреля

В полночь зрители увидят прямую трансляцию Пасхального богослужения во Владимирском соборе
В полночь зрители увидят прямую трансляцию Пасхального богослужения во Владимирском соборе

Телеканал UA:Первый показывает прямую трансляцию Пасхальных богослужений из кафедральных соборов Ватикана и Киева. 

"В этом году христиане всего мира отмечают праздник Воскресения Христова одновременно – в воскресенье, 16 апреля", –  сообщает сайт телеканала.

В полночь зрители увидят прямую трансляцию Пасхального богослужения во Владимирском соборе. Зрители аналогового вещания UA:Первый присоединятся к просмотру трансляции в 01:20, поскольку ТРК "Эра", которой принадлежит лицензия на аналоговое вещание в промежутке времени с 23:00 до 01:19, обеспечивать собственное освещение празднований.

В 02:10 зрители UA:Первый увидят трансляцию праздничного богослужения в Церкви Святого Николая Набережного (УАПЦ), а в 3:35 будут иметь возможность приобщиться к верующим на всенощной в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (УПЦ).

Вместе с прихожанами Украинской греко-католической церкви в пять утра наши зрители присоединятся к праздничному богослужению в Храме Воскресения Христова.

А в воскресенье, 16 апреля, с 11:10 до 13:35 зрители UA:Первый смогут увидеть Торжественное Пасхальное Богослужение и Пасхальное Приветствие и Апостольское Благословение "Urbi et Orbi" Святейшего Отца Франциска с площади Святого Петра в Риме.

Отмечается также, что онлайн-трансляция Пасхальных богослужений будет доступна на сайте телеканала и в YouTube.
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