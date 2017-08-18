ФОТОФАКТ. В Киеве прошла вторая репетиция военного парада ко Дню Независимости

18 Августа 2017, 22:27

Следующая репетиция пройдет 22 августа в парадной форме


Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

Репетиция парада. Фото: Анастасия Ищенко, "Сегодня"

На Крещатике состоялась вторая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины 24 августа. На главной площади страны собралось несколько сотен военных из разных подразделений. Неожиданно для всех прорепетировали и артиллерийский залп, который не слабо напугал собравшихся людей.

Движение транспорта в центре столицы было частично перекрыто.

Речь президента Петра Порошенко обещает занять 15 минут времени. Глава государства поздравил украинцев с 26 годовщиной независимости страны и почтил минутой молчания всех тех, кто погиб, во время войны, развязанной Россией.

Следующая репетиция пройдет 22 августа в парадной форме.

Напомним, первая тренировка мероприятия ко Дню Независимости состоялось 17 августа.

Ранее внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что в военном параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа в центре Киева в составе парадных расчетов и знаменных групп примет участие 231 военнослужащий из 10 иностранных государств.

Отметим, с 23 августа на Европейской площади можно будет ознакомиться с экспозицией новой военной техники.
день независимости, репетиция, тренировка, парад, Бирюков
Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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