Андреевский спуск в Киеве после снегопада: белоснежная красота (видео)

Сегодня, 11:32

Одну из самых знаменитых улиц столицы сняли с помощью дрона

Андреевский спуск зимой остается очень красивым
Андреевский спуск зимой остается очень красивым

В сети появилось видео Андреевского спуска в Киеве, снятое квадрокоптером. В ролике можно увидеть заснеженную Андреевскую церковь, замок Ричарда, дома на Андреевском спуске, а когда дрон поднимается выше – соседние улицы, кварталы, замерзший Днепр и даже часть левого берега столицы.

Видео: "Украинские новости"

Напомним, вчера снегопад снова парализовал столицу: на дорогах были километровые пробки, а общественный транспорт забит.
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Источник:

"Сегодня"

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