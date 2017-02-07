Андреевский спуск в Киеве после снегопада: белоснежная красота (видео)

В сети появилось видео Андреевского спуска в Киеве, снятое квадрокоптером. В ролике можно увидеть заснеженную Андреевскую церковь, замок Ричарда, дома на Андреевском спуске, а когда дрон поднимается выше – соседние улицы, кварталы, замерзший Днепр и даже часть левого берега столицы.

Видео: "Украинские новости"

Напомним, вчера снегопад снова парализовал столицу: на дорогах были километровые пробки, а общественный транспорт забит.