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"Банк одежды" для нищих в Киеве: люди приносят даже телевизоры и шубы http://www.segodnya.ua/img/article/7867/57_main.1484040698.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/57_tn.1484040698.jpg Люди Любой нуждающийся может прийти и бесплатно взять все, что ему необходимо

"Банк одежды" для нищих в Киеве: люди приносят даже телевизоры и шубы

Сегодня, 11:30

Любой нуждающийся может прийти и бесплатно взять все, что ему необходимо

Киевляне делятся одеждой с неимущими. Фото: offer.org.ua
Киевляне делятся одеждой с неимущими. Фото: offer.org.ua

В Киеве открылся первый пункт приема одежды для нуждающихся. Он появился Шевченковском районе (ул. Максима Берлинского, 9), куда горожане могут принести ненужные вещи: одежду, обувь, технику, книги, игрушки. А любой нуждающийся может прийти и выбрать все, что ему необходимо, бесплатно.

"Мы расклеили в районе объявления о том, что собираем вещи для малоимущих, и люди с радостью откликнулись и принесли очень много вещей — так много, что даже не все помещается в комнате. Приносят разную одежду, в том числе детскую, есть шубы, пальто, куртки, а еще обувь, книги, игрушки... Приносят даже телевизоры. Но те, кто к нам приходит, предпочитают теплые вещи, особенно детские", — рассказал нам один из организаторов банка одежды Андрей Курамшин.

Он также отметил, что волонтеры могут даже выехать и забрать вещи, которые люди хотят отдать нуждающимся. Не обошлось в работе "банка одежды" и без недоразумений. "Как-то пришли люди, которые собрали вещи в четыре сумки, и пытались уйти. Мы их остановили, ведь вещи предназначены для тех, кто действительно нуждается в них, да и делиться со всеми нужно", — пояснили в организации.

Работает "банк одежды" ежедневно с 10:00.
одежда, волонтеры, игрушки, горожане
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

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