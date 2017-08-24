Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей
Также создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники
Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv
В Киеве безопасность в столице по случаю 26-й годовщины Независимости Украины обеспечивают 390 спасателей и 91 единица техники.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГСЧС, создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники.
Отдельно на объектах проведения мероприятий дежурят еще 90 спасателей и 17 пожарных автомобилей. Организована также работа пеших патрулей.
Кроме того, организовано взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий, а также со службами гражданской защиты на случай совместных действий при возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций и событий.
Напомним, 24 августа в нашем государстве отмечается День Независимости Украины, организовано немало мероприятий, основные из которых проводятся в Киеве.
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