Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

Сегодня, 12:15

Также создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники

 


Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Спасатели охраняют спокойствие киевлян. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве безопасность в столице по случаю 26-й годовщины Независимости Украины обеспечивают 390 спасателей и 91 единица техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГСЧС, создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники.

Отдельно на объектах проведения мероприятий дежурят еще 90 спасателей и 17 пожарных автомобилей. Организована также работа пеших патрулей.

Кроме того, организовано взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий, а также со службами гражданской защиты на случай совместных действий при возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций и событий.

Напомним, 24 августа в нашем государстве отмечается День Независимости Украины, организовано немало мероприятий, основные из которых проводятся в Киеве.
спасатели, день независимости, ГСЧС, День независимости Украины
Все новости по теме День Независимости 2017.
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Самые-самые года нашей страны

26 мгновений Независимости: чем запомнился каждый год нашей страны

Сегодня, 12:00

В 1992 году насчитали больше всего ученых, а 2015 год стал самым здоровым

Политика

Порошенко открыл парад. Фото: president.gov.ua

Порошенко объяснил, чем важен именно 26-й год независимости Украины

Сегодня, 11:05

Глава государства отметил, что этот год оказался щедрым на позитивные события

Политика

Порошенко и Си Цзиньпин. Фото: president.gov.ua

Лидер Китая поздравил Украину с Днем Независимости

Сегодня, 10:54

Си Цзиньпин подчеркнул традиционно дружественные и партнерские отношения между Украиной и Китаем

Украина

Парад в Киеве. Фото из открытых источников

Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция

Сегодня, 10:28

Парад принимает министр обороны Степан Полторак, также прибыл президент Порошенко

Донбасс

В Украину вторгся очередной "гумконвой". Фото: zn.ua

День Независимости на Донбассе: в Украину вторгся очередной гумконвой РФ

Сегодня, 10:17

На оккупированные территории востока страны прибыли 56 грузовиков

Украина

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман поздравил украинцев с Днем Независимости

Сегодня, 08:55

Премьер рассказал о строительстве успешной страны

Украина

Ан-178. Фото: milnavigator.com

Главные достижения Украины за годы независимости: спорт, культура, космос

Сегодня, 08:27

За эти 26 лет Украина покорила международную спортивную арену, дважды приняла "Евровидение" и провела чемпионат Европы по футболу

Украина

Google поздравил украинцев с Днем независимости праздничным дудлом, фото Google

Google поздравил украинцев с Днем Независимости праздничным дудлом

Сегодня, 02:28

В праздничном логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины

Общество

Расмуссен поздравил Украину с Днем Независимости

Вчера, 23:57

Экс-генсек НАТО убежден, что безопасность Украины является важной для евроатлантической безопасности

Украина

Джеймс Мэттис. Фото: americanmilitarynews.com

Глава Пентагона прибыл в Украину

Вчера, 18:39

Мэттис примет участие в торжественных мероприятиях на Майдане Независимости

Люди

24 августах в поликлиниках Киева будет выходным

Как будут работать медучреждения в Киеве в ближайшие дни

Вчера, 18:28

В Украине празднуется День флага и 26-я годовщина независимости

США

Трамп поздравил украинцев. Фото: president.gov.ua

Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

Вчера, 17:55

США регулярно поддерживали Украину со времен Революции Достоинства, напомнил американский президент

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования