Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

Также создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники

В Киеве безопасность в столице по случаю 26-й годовщины Независимости Украины обеспечивают 390 спасателей и 91 единица техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГСЧС, создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники.

Отдельно на объектах проведения мероприятий дежурят еще 90 спасателей и 17 пожарных автомобилей. Организована также работа пеших патрулей.

Кроме того, организовано взаимодействие с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий, а также со службами гражданской защиты на случай совместных действий при возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций и событий.

Напомним, 24 августа в нашем государстве отмечается День Независимости Украины, организовано немало мероприятий, основные из которых проводятся в Киеве.